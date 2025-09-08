दसवीं की छात्रा की पाकिस्तान में 11 वीं के छात्र से हो गई ऑनलाइन दोस्ती, बुर्का पहनकर ट्रेन में बैठी; फिर...

पंजाब की युवती ने उसे पेटीएम से पैसा भेजा। छात्रा बुर्का पहनकर दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठ गई। इस बीच छात्रा के परिजनों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। बिहार के नवादा की पुलिस ने सर्विलांस की मदद से प्रयागराज आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ ने ट्रेन से उसे उतारा।

बिहार की जिस छात्रा से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया था, उससे खुफिया एजेंसियों ने रविवार को गहन पूछताछ की। उसके मोबाइल की जांच भी की। सोशल मीडिया के जरिए छात्रा की अपने हमउम्र से ही दोस्ती थी और दोनों करीब एक महीने से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे थे। व्हाट्स एप पर भी बातचीत होती थी। अब तक इस प्रकरण में कोई आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है। बिहार से छात्रा के परिजन और पुलिस आ रही है। सीडब्ल्यूसी की कोर्ट के आदेश पर छात्रा के परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

नवादा (बिहार) की छात्रा की इंस्टाग्राम पर एक पाकिस्तान छात्र से पिछले महीने दोस्ती हुई थी। छात्रा 10वीं तक पढ़ी है जबकि पाकिस्तानी 11वीं का छात्र है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर जुड़ने के बाद चैटिंग शुरू कर दी। आपस में बातचीत शुरू हो गई और इसके बाद व्हाट्स एप नंबर भी शेयर कर दिया। व्हाट्स पर भी कॉलिंग शुरू हो गई। छात्रा की पंजाब की एक युवती से भी दोस्ती थी। इनके अलावा उसने इंस्टाग्राम पर दर्जनों से दोस्ती कर रखी है। दिनभर मोबाइल पर बातचीत के चक्कर में छात्रा के परिजनों ने उसे डांटा तो वह घर से भाग निकली।

