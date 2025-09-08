10th grade girl student became friends with an 11th grade student online in pakistan boarded a train wearing a burqa दसवीं की छात्रा की पाकिस्तान में 11 वीं के छात्र से हो गई ऑनलाइन दोस्ती, बुर्का पहनकर ट्रेन में बैठी; फिर..., Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दसवीं की छात्रा की पाकिस्तान में 11 वीं के छात्र से हो गई ऑनलाइन दोस्ती, बुर्का पहनकर ट्रेन में बैठी; फिर...

पंजाब की युवती ने उसे पेटीएम से पैसा भेजा। छात्रा बुर्का पहनकर दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठ गई। इस बीच छात्रा के परिजनों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। बिहार के नवादा की पुलिस ने सर्विलांस की मदद से प्रयागराज आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ ने ट्रेन से उसे उतारा।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराजMon, 8 Sep 2025 07:42 AM
बिहार की जिस छात्रा से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया था, उससे खुफिया एजेंसियों ने रविवार को गहन पूछताछ की। उसके मोबाइल की जांच भी की। सोशल मीडिया के जरिए छात्रा की अपने हमउम्र से ही दोस्ती थी और दोनों करीब एक महीने से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे थे। व्हाट्स एप पर भी बातचीत होती थी। अब तक इस प्रकरण में कोई आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है। बिहार से छात्रा के परिजन और पुलिस आ रही है। सीडब्ल्यूसी की कोर्ट के आदेश पर छात्रा के परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

नवादा (बिहार) की छात्रा की इंस्टाग्राम पर एक पाकिस्तान छात्र से पिछले महीने दोस्ती हुई थी। छात्रा 10वीं तक पढ़ी है जबकि पाकिस्तानी 11वीं का छात्र है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर जुड़ने के बाद चैटिंग शुरू कर दी। आपस में बातचीत शुरू हो गई और इसके बाद व्हाट्स एप नंबर भी शेयर कर दिया। व्हाट्स पर भी कॉलिंग शुरू हो गई। छात्रा की पंजाब की एक युवती से भी दोस्ती थी। इनके अलावा उसने इंस्टाग्राम पर दर्जनों से दोस्ती कर रखी है। दिनभर मोबाइल पर बातचीत के चक्कर में छात्रा के परिजनों ने उसे डांटा तो वह घर से भाग निकली।

पंजाब की युवती ने उसे पेटीएम से पैसा भेजा और छात्रा बुर्का पहनकर दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठ गई। इस बीच छात्रा के परिजनों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। नवादा की पुलिस ने सर्विलांस की मदद से प्रयागराज आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ ने ट्रेन से उसे उतारा। चाइल्ड लाइन की काउंसिलिंग में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया तो खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक किसी एजेंसी को आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है।

‘सीमांचल’ से बच्चों को ले जाने वाले पर होगा केस

सीमांचल एक्सप्रेस से बीते शुक्रवार को प्रयागराज जंक्शन पर उतारे गए 18 बच्चों ने काउंसिलिंग के दौरान नौकरी की बात स्वीकार की। उन्हें दिल्ली और लुधियाना नौकरी के लिए ठेकेदार ले जा रहा था। सीडब्ल्यूसी ने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। इसी के आधार पर जीआरपी आरोपी ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज करेगी। इससे पूर्व भी एफआईआर दर्ज हुई थी। सीमांचल एक्सप्रेस से 42 बच्चों को मानव तस्करी कर नई दिल्ली ले जाने की सूचना पर शुक्रवार को आरपीएफ ने 30 बच्चों को ट्रेन से प्रयागराज जंक्शन पर उतारा था। इनमें 18 नाबालिग थे। सीडब्ल्यूसी की कोर्ट के आदेश पर उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। रविवार को कई बच्चों के परिजन भी प्रयागराज आ गए थे। जीआरपी इंस्पेक्टर एके सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।

