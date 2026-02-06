Hindustan Hindi News
9वीं के छात्र की ब्लैकमेलिंग से परेशान 10वीं के छात्र ने जान दी; ट्रेन के आगे कूदा, सुसाइड नोट छोड़ा

संक्षेप:

सुसाइड नोट में एक लड़की का जिक्र किया है। उसने लिखा है कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसके घर कोई नहीं जाएगा। साथ ही यह भी लिखा कि हम बहुत दूर जा रहे हैं। यह वही लड़की है, जिसकी अनिकेत के साथ की फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर छात्र परेशान कर रहा था

Feb 06, 2026 03:09 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, कानपुर
कानपुर के शास्त्रीनगर में नौवीं के छात्र पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर दसवीं के छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। उसके बहन के आईपैड के कवर में दो पर्चियां मिली हैं। इसमें उसने छात्रा के साथ की फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर नौवीं के छात्र पर परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह भी लिखा है कि छात्रा की कोई गलती नहीं है।

पुलिस ने आरोपों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर निवासी अनिल सैनी प्राइवेट कर्मी हैं। परिवार में पत्नी अनीता, बेटी गुनगुन और बेटा अनिकेत उर्फ समीर था। परिजनों ने बताया कि अनिकेत विजयनगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं का छात्र था। इलाके में ही एक टीचर से रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक कोचिंग पढ़ता था।

बुधवार रात 9 बजे वह घर से निकला था। रात 10 बजे के बाद टीचर ने अनिकेत के कोचिंग नहीं पहुंचने की जानकारी दी। इसी दौरान अनिकेत की बहन गुनगुन के आईपैड में दो पर्चियां मिलीं। इसमें उसने लिखा है कि इलाके के छात्र की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर वह आत्महत्या करने जा रहा है। इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी काकादेव पुलिस को दी और छात्र की तलाश शुरू की।

गुरुवार सुबह परिजन छात्र की तलाश में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो पता चला कि उसने पनकी स्टेशन के पास ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। परिवार ने कपड़े और हाथ पर मौजूद जलने के निशान से अनिकेत की पहचान की। काकादेव थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर छात्र की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। आरोपों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

अनिकेत ने सुसाइड नोट में एक लड़की का जिक्र किया है। लड़की के बारे में उसने लिखा है कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसके घर कोई नहीं जाएगा। साथ ही यह भी लिखा कि हम बहुत दूर जा रहे हैं। यह वही लड़की है, जिसकी छात्र के साथ की फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर छात्र परेशान कर रहा था। पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्र के स्कूल में जनवरी में कार्यक्रम था। जहां उसने एक