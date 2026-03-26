यूपी के इस शहर में 100 साल बाद टूटेगी प्रथा, रामनवमी पर नहीं निकलेगी शोभायात्रा, नहीं मिली अनुमति

अलीगढ़ में सालों से रामनवमी पर शोभायात्रा निकालने वाली प्रथा अब टूट जाएगी। ऐसा 100 साल बाद होगा, जब रामनवमी पर शोभायात्रा नहीं निकल पाएगी। प्रशासन ने शोभायात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है।

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में सालों से रामनवमी पर शोभायात्रा निकालने वाली प्रथा अब टूट जाएगी। ऐसा 100 साल बाद होगा, जब रामनवमी पर शोभायात्रा नहीं निकल पाएगी। श्री दुर्गा महारानी मंदिर समिति, कनवरीगंज ने शोभायात्रा के लिए नए मार्ग की अनुति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने शोभायात्रा न निकालने का फैसला किया और अनुमति नहीं दी।

समिति अध्यक्ष अखिल मांगलिक ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अफसर शहर में अमन-चैन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी की लोगों को लड़ाने में लगे हैं। आरोप है कि कुछ स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने पर समिति पदाधिकारियों को धमकियां भी दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर निगम, बिजली विभाग और अन्य संबंधित विभागों की टीम ने कटरा क्षेत्र में शोभायात्रा के प्रस्तावित मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

बतादें कि थाना देहली गेट स्थित कनवरी गंज में मां दुर्गे महारानी मंदिर समिति की रामनवमी शोभायात्रा के रूट को लेकर प्रशासन और समिति के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी समिति पदाधिकारियों और व्यापारियों का विरोध जारी रहा। बुधवार को कनवरी गंज बाजार पूरी तरह बंद रहा। व्यापारियों ने मंदिर समिति के समर्थन में दुकानें बंद रखीं और बाजार में ही धरने पर बैठकर विरोध जताया। पूरे दिन माहौल तनावपूर्ण रहा, जबकि मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। समिति अध्यक्ष अखिल मांगलिक का कहना है कि प्रशासन जिस पुराने मार्ग से शोभायात्रा निकालने का दबाव बना रहा है, वह अब पूरी तरह असुरक्षित हो चुका है। तंग गलियों, लटके बिजली के तारों और भीड़ के दबाव के चलते किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

अनुमति मिली तो ही निकलेगी शोभायात्रा मंदिर समिति के अध्यक्ष अखिल मांगलिक ने दो टूक कहा कि जब तक प्रशासन सुरक्षित और वैकल्पिक मार्ग की अनुमति नहीं देता, तब तक शोभायात्रा नहीं निकाली जाएगी। उनका कहना है कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम पहले ही कई एफआईआर झेल चुके हैं, अब और जोखिम नहीं उठाएंगे। पुलिस-प्रशासन द्वारा मंदिर समिति को 26 मार्च को कलश यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है।

नोटिस मिलने पर आक्रोश प्रशासन द्वारा 47 लोगों को नोटिस जारी कर पाबंद किए जाने से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी और बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि संवाद के बजाय दबाव की नीति अपनाई जा रही है, जिससे माहौल और बिगड़ रहा है। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत ने कहा कि पुलिस-प्रशासन शोभायात्रा को लेकर मनमानी कर रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि परंपरागत तरीके से निकाली जाने वाली शोभायात्रा के लिए अनुमित ही नहीं दी जा रही है।