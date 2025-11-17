यूपी से इजराइल भेजे जाएंगे 1000 श्रमिक, इस डेट से शुरू अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग

संक्षेप: यूपी से 1000 श्रमिक इजराइल भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग 19 नवंबर से शुरू होगी। 9,368 अभ्यर्थियों को टेस्टिंग के लिए मुफीद पाया गया है। स्क्रीनिंग के लिए हर दिन 600 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।

योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 1000 निर्माण श्रमिक इजराइल भेजेगी। इनकी स्क्रीनिंग 19 नवंबर से शुरू होगी। 9,368 अभ्यर्थियों को टेस्टिंग के लिए मुफीद पाया गया है। स्क्रीनिंग के लिए हर दिन 600 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सोमवार को इस संबंध में सेवायोजन की निदेशक नेहा प्रकाश, अपर निदेशक सेवायोजन पीके पुंडीर के अलावा एसडीसी इंटरनेशनल के सीईओ आलोक कुमार व कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के सीईओ हरि नारायण राज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई।

नेहा प्रकाश ने बताया कि अब तक लगभग 6000 श्रमिकों को इजराइल भेजा जा चुका है। एनएसडीसी ने इजराइल में रेनोवेशन कार्य के लिए 2,600 निर्माण श्रमिकों की भर्ती के लिए रिक्तियां रोजगार संगम पोर्टल पर अपलोड की हैं, जिसमें से लगभग 1,000 अभ्यर्थियों का यूपी से होगा। 9,368 अभ्यर्थियों को टेस्टिंग के लिए पात्र पाया गया है। श्रमिकों का चयन प्लास्टर, सिरेमिक टाइल्स, जिप्सम और मैसन के काम के लिए किया जाएगा।

श्रमिकों की प्री-स्क्रीनिंग और प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव की के लिए यदुपति सिंघानिया वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन कानपुर कैम्पस का उपयोग किया जा सकता है। टेस्टिंग में सफल पाए गए अभ्यर्थियों का अंतिम चयन इजराइल की एजेंसी द्वारा किया जाएगा। फाइनल टेस्टिंग में सफल अभ्यर्थियों को एनएसडीसी ऑफर लेटर उपलब्ध कराएगा। चयन के बाद सफल अभ्यर्थियों को वीजा, पुलिस वैरिफिकेशन, मेडिकल आदि औपचारिकताएं पूरी कराई जाएंगी और उन्हें एनएसडीसी इजराइल भेजेगा। इजराइल भर्ती के संबंध में 26 नवंबर, 2024 से 3 दिसंबर 2024 तक लखनऊ में आयोजित प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव में इजराइल सरकार की संस्था पीबा द्वारा चयनित 1,336 निर्माण श्रमिकों को 40 घंटे की ट्रेनिंग कराने के बाद इजराइल भेजा जाएगा।