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10 साल की सजा टीवी, फ्रिज चोरी करवाने में हो गई, हम इंसान नहीं... बोले आजम के बेटे अब्दुल्ला

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान
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आजम खान को जेल से रिहा होते ही ईडी की हिरासत में लिए जाने पर बेटे अब्दुल्ला आजम ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। कहा कि उनका सबसे बड़ा कसूर नाम है। बोले, हमारे पास कोई अधिकार नहीं, हम इंसान नहीं, जानवर हैं।

Azam Khan and Abdullah Azam have been released from jail
आजम खान और अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हुए

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को जेल से बाहर आते ही हिसारत में लिए जाने के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रामपुर जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के साथ लगातार अन्याय और जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा कसूर सिर्फ उनका नाम है। इसी वजह से उन्हें सजा दी जाती है और सालों तक जेल में रखा जाता है। अब्दुल्ला आजम ने सवाल उठाया कि आखिर उनके साथ कानून कहां है? उन्होंने कहा आजम साहब को दस साल की सज़ा टीवी, फ्रिज चोरी करवाने में हो गई और उस जगह पर हो गई जहां पर कभी घर-मकान ही नहीं थे। अगर मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं होता, तो शायद मैं सच को साबित कर सकता। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं। जो इतनी बेइज्जती और जिल्लत की जिंदगी के बाद भी जिंदा हैं।

उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि अगर वे इतने ही बुरे और बड़े अपराधी हैं तो उन्हें जीने का अधिकार भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है, लेकिन उनके मूलभूत अधिकार तक खत्म हो चुके हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पिता आजम खान को 11 महीने से अधिक समय बाद जमानत मिली थी। कई साल तक अदालतों के चक्कर लगाने के बाद जब वे जेल से बाहर आए तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें फिर हिरासत में ले लिया।

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उन्होंने कहा, हमारा सबसे बड़ा कसूर हमारा नाम है। हमारे नाम की वजह से हमें सजा भी होती है और सालों जेल में सड़ाया जाता है। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि एजेंसी के पास फिलहाल आरोप हैं और ईडी को लेकर अदालत की टिप्पणियां भी सबके सामने हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अगर आजम खान को ईडी के मामले से राहत मिल भी गई तो उन्हें किसी दूसरे मामले में जेल भेज दिया जाएगा। उन्हें किसी सरकार से कुछ नहीं कहना है। उनके मुताबिक, आजाद हिंदुस्तान में उनके परिवार के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, वैसा किसी के साथ नहीं हुआ।

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दो पैनकार्ड मामले में मिली थी जमानत

आपको बता दें दो पैनकार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला शनिवार शाम को रामपुर जेल से रिहा हुए थे। लेकिन आजम को ईडी ने जेल से निकलते ही हिरासत में ले लिया। वहीं अब्दुल्ला जेल से घर के लिए रवाना हो गए।

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