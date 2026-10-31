10 साल की सजा टीवी, फ्रिज चोरी करवाने में हो गई, हम इंसान नहीं... बोले आजम के बेटे अब्दुल्ला

आजम खान को जेल से रिहा होते ही ईडी की हिरासत में लिए जाने पर बेटे अब्दुल्ला आजम ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। कहा कि उनका सबसे बड़ा कसूर नाम है। बोले, हमारे पास कोई अधिकार नहीं, हम इंसान नहीं, जानवर हैं।

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को जेल से बाहर आते ही हिसारत में लिए जाने के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रामपुर जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के साथ लगातार अन्याय और जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा कसूर सिर्फ उनका नाम है। इसी वजह से उन्हें सजा दी जाती है और सालों तक जेल में रखा जाता है। अब्दुल्ला आजम ने सवाल उठाया कि आखिर उनके साथ कानून कहां है? उन्होंने कहा आजम साहब को दस साल की सज़ा टीवी, फ्रिज चोरी करवाने में हो गई और उस जगह पर हो गई जहां पर कभी घर-मकान ही नहीं थे। अगर मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं होता, तो शायद मैं सच को साबित कर सकता। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं। जो इतनी बेइज्जती और जिल्लत की जिंदगी के बाद भी जिंदा हैं।

उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि अगर वे इतने ही बुरे और बड़े अपराधी हैं तो उन्हें जीने का अधिकार भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है, लेकिन उनके मूलभूत अधिकार तक खत्म हो चुके हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पिता आजम खान को 11 महीने से अधिक समय बाद जमानत मिली थी। कई साल तक अदालतों के चक्कर लगाने के बाद जब वे जेल से बाहर आए तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें फिर हिरासत में ले लिया।

उन्होंने कहा, हमारा सबसे बड़ा कसूर हमारा नाम है। हमारे नाम की वजह से हमें सजा भी होती है और सालों जेल में सड़ाया जाता है। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि एजेंसी के पास फिलहाल आरोप हैं और ईडी को लेकर अदालत की टिप्पणियां भी सबके सामने हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अगर आजम खान को ईडी के मामले से राहत मिल भी गई तो उन्हें किसी दूसरे मामले में जेल भेज दिया जाएगा। उन्हें किसी सरकार से कुछ नहीं कहना है। उनके मुताबिक, आजाद हिंदुस्तान में उनके परिवार के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, वैसा किसी के साथ नहीं हुआ।