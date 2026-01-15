Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News10 year child kept running trying get treatment for his HIV infected mother but woman passed away during treatment
HIV पीड़ित मां के इलाज के लिए दौड़ता रहा मासूम, इलाज के दौरान दुनिया छोड़ गई महिला

HIV पीड़ित मां के इलाज के लिए दौड़ता रहा मासूम, इलाज के दौरान दुनिया छोड़ गई महिला

संक्षेप:

एटा में झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। महज 10 वर्ष की उम्र में एचआईवी पॉजिटिव पीड़ित मां की जान बचाने की मासूम ने हरसंभव कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सका।

Jan 15, 2026 08:47 pm ISTDinesh Rathour जैथरा (एटा)
share Share
Follow Us on

यूपी के एटा में झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। महज 10 वर्ष की उम्र में एचआईवी पॉजिटिव पीड़ित मां की जान बचाने की मासूम ने हरसंभव कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सका। गुरुवार सुबह एटा मेडिकल कॉलेज में मां मासूम को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गई। पिता की तीन माह पूर्व इसी रोग के चलते मौत हो चुकी है। बालक ने अकेले मां के शव का पोस्टमार्टम कराया। दोपहर बाद परिवार के लोग पहुंचे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

थाना जैथरा के एक गांव निवासी महिला (45) और उसके पति करीब 15 वर्ष पहले एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे। उनका इलाज चल रहा था। लेकिन महिला के पति की मौत पिछले वर्ष अक्तूबर में हो गई थी। उसके बाद महिला की भी हालत बिगड़ती चली गई। दो महीने पहले मां की हालत ज्यादा नाजुक होने पर 10 वर्षीय बेटा उसका इलाज कराने कानपुर ले गया। हैलट हॉस्पिटल में कुछ दिन उपचार से आराम मिलने पर मां को वापस गांव ले आया।

बीते पांच दिनों से महिला की हालत फिर बिगड़ गई। मेडिकल कॉलेज आईसीयू में उसे भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बुधवार रात उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई और रेफर करने की नौबत आ गई। मासूम बेटे के साथ और कोई नहीं था। गुरुवार सुबह महिला ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम गृह पहुंचे मासूम बेटे ने बताया कि बड़ी बहन भी है वह कभी साथ नहीं रहती है। चचेरे भाई के साथ रहती है। एटा डीएम प्रेम रंजन सिंह का कहना है कि बड़ा ही दुखद समाचार है। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। तहसील से टीम गांव में भेज दी गई है। कहीं पर कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Etah News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |