यूपी में 10 IPS अफसर अगस्त में रिटायर हो रहे, पुलिस विभाग के टॉप में बड़ा फेरबदल जल्द
यूपी में इसी माह अगस्त में 10 IPS रिटायर हो रहे हैं। वहीं पीपीएस से प्रमोशन पर आईपीएस बने अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी देने की तैयारी है। यूपी पुलिस जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है।
उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में जल्द बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। पीपीएस संवर्ग से आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति पाने वाले 28 अधिकारी उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपे जाने की प्रतीक्षा में है। एक जुलाई को 28 पीपीएस अधिकारियों को आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति प्रदान किए जाने का आदेश जारी हुआ था। वहीं इस माह अगस्त के अंत में डीजी फायर सर्विस मुथा अशोक जैन और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात एडीजी रवि जोसेफ लोक्कू समेत 10 आईपीएस अधिकारी रिटायर हो रहे है। यूपी पुलिस विभाग में कांवड़ यात्रा के समापन के बाद बड़े स्तर पर फेरबदल की चर्चा है।
पुलिस विभाग में डीजी स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र से लेकर कई जिलों की कमान बदले जाने की संभावना है। इस माह डीजी मुथा अशोक जैन का कार्यकाल पूरा होने के बाद वरिष्ठता क्रम के आधार पर एडीजी अशोक कुमार सिंह को डीजी के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। सूत्रों के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों के उपरांत पुलिस अधिकारियों के तबादले होंगे, इनमें पीपीएस संवर्ग के अधिकारियों के नाम भी शामिल होंगे। इसको लेकर पुलिस विभाग में तैयारी शुरू कर दी गई है।
इनका पूरा होगा कार्यकाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कई जिलों में हुए महिला अपराधों को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया था। आईजीआरएस में पिछड़े जिलों के अधिकारियों की कार्यशैली पर असंतोष जताया था। पुलिस विभाग में नई तैनातियों को लेकर नामों पर विचार शुरू हो गया है। पीपीएस संवर्ग से पदोन्नति पाकर आईपीएस अधिकारी बनने वालों के फील्ड के अनुभवों और अन्य उपलब्धियों को देखा जा रहा है। इस माह सेवाकाल पूरा करने वाले आईपीएस अधिकारियों में आईजी सीआईडी अखिलेश कुमार निगम के अलावा डीआईजी शहाब रशीद खान, आलोक प्रियदर्शी व सुनीता सिंह के अलावा एसपी अरविंद कुमार मिश्रा, हरि गोविंद व राम नारायण सिंह के नाम शामिल हैं।
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