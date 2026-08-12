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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का बुरा हाल, फिर धंसी 10 मीटर सड़क; मरम्मत भी उखड़ी

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की सड़क एक बार फिर 10 मीटर धंस गई। इसके अलावा तीन दिन पहले मरम्मत हुई सड़क भी उखड़ गई हसनापुर के पास खराब हुई सड़क की आनन-फानन में मरम्मत शुरू कर दी गई।

10 meters of Lucknow Kanpur Expressway road caves
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की सड़क फिर 10 मीटर धंसी

Lucknow-Kanpur Expressway: लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का बुरा हाल है। मंगलवार को एक बार फिर 10 मीटर सड़क धंस गई। इसके अलावा तीन दिन पहले मरम्मत हुई सड़क भी उखड़ गई। वहीं, कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन में बनी हसनापुर के पास खराब हुई सड़क की आनन-फानन में मरम्मत शुरू कर दी गई है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे बनने के बाद से ही सवालों के घेरे में है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के 13 दिन बाद ही यह जगह-जगह टूटने लगी। इसी क्रम में लखनऊ से कानपुर जाने वाली लेन में बेहटा के पास किलोमीटर 63.9 पर महज तीन दिन पहले की गई मरम्मत अब जवाब देने लगी है। नया डाला गया तारकोल जगह-जगह उखड़ने लगा है। क्षतिग्रस्त हिस्से से वाहनों को बचाकर निकालने के लिए करीब 200 मीटर तक ट्रैफिक कोन लगाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के धंसने का सिलसिला जारी है।

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तारकोल भी जगह-जगह उखड़ा

हसनापुर के बीच किलोमीटर 29.84 पर सड़क धंसने की सूचना मिली। सड़क करीब 10 मीटर के दायरे में धंस गई थी। आनन-फानन में मरम्मत करने वाली टीम मौके पर पहुंची और धंसे हिस्से के साथ आसपास के कुछ हिस्से की सड़क भी उखाड़कर मरम्मत शुरू कर दी। देर शाम तक इसे दुरुस्त किए जाने का दावा किया गया। कानपुर-लखनऊ लेन में किलोमीटर 32.8 से 33.1 के बीच भी कई जगह तारकोल उखड़ा हुआ है।

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क्रैश बैरियर और एक्सपेंशन ज्वाइंटर में भी दरारें

एनएचएआई के लिए पनौती बन चुका कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के क्रैश बैरियर और एक्सपेंशन ज्वाइंट में भी अब दरारें आने लगी हैं। किमी 30.1 पर चिरैया नाले के ऊपर बने पुल के क्रैश बैरियर में आई दरार से पूरे एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं एक्सपेंशन ज्वाइंट में भी गैप नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।

एक्सप्रेसवे पर कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन में सोहरामऊ में चिरैया नाले पर बने पुल के क्रैश बैरियर में दरार दिखी। तीन फिट ऊंचे बैरियर में लगभग सवा दो फिट तक दरार स्पष्ट नजर आ रही है। दरार इतनी गहरी है कि इसके कुछ हिस्सों में गौर से देखने पर आरपार नजर आ रहा है। पुल निर्माण के विशेषज्ञों का कहना है कि क्रैश बैरियर में दरार काफी खतरनाक मानी जाती है, यदि पुल पर हो तो यह खतरा और बढ़ जाता है। क्योंकि, तेज गति से वाहन के टकराने पर यह दबाव नहीं झेल पाएगा और टूट जाएगा। ऐसे में यदि कोई तेज रफ्तार वाहन इससे टकराता है तो उसके 40 फीट नीचे चिरैया नाले गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी पुल पर एक्सपेंशन ज्वाइंट में भी गैप दिख रहा है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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