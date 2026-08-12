लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का बुरा हाल, फिर धंसी 10 मीटर सड़क; मरम्मत भी उखड़ी

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की सड़क एक बार फिर 10 मीटर धंस गई। इसके अलावा तीन दिन पहले मरम्मत हुई सड़क भी उखड़ गई हसनापुर के पास खराब हुई सड़क की आनन-फानन में मरम्मत शुरू कर दी गई।

Lucknow-Kanpur Expressway: लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का बुरा हाल है। मंगलवार को एक बार फिर 10 मीटर सड़क धंस गई। इसके अलावा तीन दिन पहले मरम्मत हुई सड़क भी उखड़ गई। वहीं, कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन में बनी हसनापुर के पास खराब हुई सड़क की आनन-फानन में मरम्मत शुरू कर दी गई है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे बनने के बाद से ही सवालों के घेरे में है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के 13 दिन बाद ही यह जगह-जगह टूटने लगी। इसी क्रम में लखनऊ से कानपुर जाने वाली लेन में बेहटा के पास किलोमीटर 63.9 पर महज तीन दिन पहले की गई मरम्मत अब जवाब देने लगी है। नया डाला गया तारकोल जगह-जगह उखड़ने लगा है। क्षतिग्रस्त हिस्से से वाहनों को बचाकर निकालने के लिए करीब 200 मीटर तक ट्रैफिक कोन लगाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के धंसने का सिलसिला जारी है।

तारकोल भी जगह-जगह उखड़ा हसनापुर के बीच किलोमीटर 29.84 पर सड़क धंसने की सूचना मिली। सड़क करीब 10 मीटर के दायरे में धंस गई थी। आनन-फानन में मरम्मत करने वाली टीम मौके पर पहुंची और धंसे हिस्से के साथ आसपास के कुछ हिस्से की सड़क भी उखाड़कर मरम्मत शुरू कर दी। देर शाम तक इसे दुरुस्त किए जाने का दावा किया गया। कानपुर-लखनऊ लेन में किलोमीटर 32.8 से 33.1 के बीच भी कई जगह तारकोल उखड़ा हुआ है।

क्रैश बैरियर और एक्सपेंशन ज्वाइंटर में भी दरारें एनएचएआई के लिए पनौती बन चुका कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के क्रैश बैरियर और एक्सपेंशन ज्वाइंट में भी अब दरारें आने लगी हैं। किमी 30.1 पर चिरैया नाले के ऊपर बने पुल के क्रैश बैरियर में आई दरार से पूरे एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं एक्सपेंशन ज्वाइंट में भी गैप नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।