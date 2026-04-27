यूपी में दिनदहाड़े 10 लाख की लूट; बाइक से आए 3 बदमाशों में लड़की भी शामिल, CCTV में कैद वारदात

फिरोजाबाद में दिनदहाड़े बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचे के बल पर खाद-बीज की दुकान के कर्मचारी से 10 लाख रुपये भरा बैग लूट लिया। बदमाशों में एक युवती भी शामिल है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो हुई है।

यूपी के फिरोजाबाद जिले के अध्यापक नगर में दिनदहाड़े बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचे के बल पर खाद-बीज की दुकान के कर्मचारी से 10 लाख रुपये भरा बैग लूट लिया। बदमाशों में एक युवती भी शामिल है। सनसनीखेज वारदात की सूचना पर डीआईजी आगरा शैलेश पांडेय अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना की जानकारी ली। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसके आधार पर पुलिस की टीमों ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है।

खाद-बीज दुकान के कर्मचारी से 10 लाख की लूट बंटी पुत्र ऐदल सिंह निवासी सराय शेख इटावा रोड स्थित गणेश ट्रेडर्स खाद-बीज की दुकान में काम करता है। सोमवार सुबह 10.30 बजे कर्मचारी दुकान से 10 लाख रुपये की नकदी बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने के लिए बाइक से जा रहा था। बैग लेकर वह अध्यापक नगर चौड़ी सड़क गली नंबर पांच के चौराहे पर पहुंचा।

बाइक से आए तीन बदमाश, लुटेरों में लड़की भी शामिल उसी दौरान पीछे से आ रहे बाइक सवार तीन लोगों ने उसे रोक लिया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन लोगों ने उसकी बाइक गिरा दी और कर्मचारी पर तमंचा तानते हुए उससे रुपयों से भरा बैग लूट लिया और भाग निकले। लूट की घटना का खुलासा करने के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया है।

दिनदहाड़े घटना से मची खलबली अध्यापक नगर एक व्यस्ततम इलाका है और घटना सुबह करीब 11.15 बजे की है। ऐसे में दिनदहाड़े घनी बस्ती में वारदात से लोगों में दहशत फैल गई है।

युवती की रही मुख्य भूमिका घटनाक्रम का केंद्र बिंदु लुटेरों में शामिल युवती रही। युवती ने बाइक से उतरकर कर्मचारी की बाइक को गिराया। जब उसके एक साथी ने कर्मचारी पर तमंचा ताना तो थैला छीनने में भी युवती ने मुख्य भूमिका निभाई। बाद में युवती दोनों लुटेरों के बीच में बैठकर फरार हो गई।