यूपी पुलिस अधिकारियों का एक बार फिर तबादला हो गया है। इस बार 10 आईपीएस और 18 पीपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सभी को तत्काल नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में पुलिस अधिकारियों का एक बार फिर तबादला हो गया है। इस बार शासन ने 10 आईपीएस और 18 पीपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सभी को तत्काल नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आईपीएस अधिकारियों में ज्यादातर 2020 और 2021 बैच के अधिकारी शामिल हैं।

पुलिस मुख्यालय से पुनीत द्विवेदी को से एडीसीपी लखनऊ, वाराणसी कमिश्नरेट से नीतू को एडीसीपी नोएडा, एडीपीसी कानपुर नगर शिवा सिंह को एडीसीपी आगरा, लखनऊ कमिश्नरेट से अमित कुमावत को एडीसीपी गाजियाबाद कमिश्नरेट, लखनऊ कमिश्नरेट से किरन यादव को एएसपी आपरेशन एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ, नोएडा कमिश्नरेट से शैव्या गोयल को एडीसीपी गाजियाबाद, प्रयागराज कमिश्नरेट से पुष्कर वर्मा को अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़, आगरा पुलिस कमिश्नरेट आदित्य को एएसपी ग्रामीण बदायूं, एएसपी ग्रामीण शाहजहांपुर भवरे दीक्षा अरुण को एएसपी पीटीएस मेरठ, एएसपी सोनभद्र माविस टॉक को एडीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट स्थानांतरित किया गया है।

आजमगढ़ के एएएसपी बनाए गए कुमार रणविजय पीपीएस अधिकारियों में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। एएसपी सिटी मुरादाबाद कुमार रणविजय सिंह को एएसपी ग्रामीण आजमगढ़, मऊ से अनूप कुमार को एएसपी सोनभद्र, पीएसी मिर्जापुर से देवेंद्र सिंह प्रथम को एएसपी ग्रामीण शाहजहांपुर बनाया गया है। एससीओ लखनऊ से कानपुर स्थानांतरणाधीन इंदु प्रभा सिंह को लखनऊ कमिश्नरेट में एडीसीपी पद पर तैनात किया गया है।

एएसपी नगर मुरादाबाद के नए एएसपी अभिषेक तिवारी इसी तरह एएसपी ग्रामीण मैनपुरी अभिषेक तिवारी को एएसपी नगर मुरादाबाद, पीएसी नोएडा से नितिन कुमार सिह को एएसपी पीटीएस मुरादाबाद, एएसपी एटीएस लखनऊ श्रेष्ठा को उप सेनानायक पीएसी नोएडा, एएसपी आपरेशन एएनटीएफ लखनऊ नवीना शुक्ला को एसीओ मुख्यालय लखनऊ, एडीसीपी लखनऊ नवीन कुमार सिंह को डीजीपी स्टाफ अफसर पुलिस मुख्यालय, एसपी ट्रैफिक मुजफ्फरनगर अतुल चौबे को को एसपी सुरक्षा मथुरा, एएसपी अपराध अलीगढ़ ममता कुरील को एसपी ट्रैफिक मुजफ्फरनगर, एएसपी फतेहगढ़ गिरीश कुमार सिंह को एएसपी अपराध अलीगढ़, गाजियाबाद कमिश्नरेट से एडीसीपी पीयूष कुमार सिंह को एएसपी ग्रामीण मैनपुरी बनाया गया है।