यूपी में 10 IPS और 18 PPS अधिकारियों के ट्रांसफर, लखनऊ-नोएडा समेत कई जिलों में नई तैनाती, देखें लिस्ट
यूपी पुलिस अधिकारियों का एक बार फिर तबादला हो गया है। इस बार 10 आईपीएस और 18 पीपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सभी को तत्काल नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में पुलिस अधिकारियों का एक बार फिर तबादला हो गया है। इस बार शासन ने 10 आईपीएस और 18 पीपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सभी को तत्काल नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आईपीएस अधिकारियों में ज्यादातर 2020 और 2021 बैच के अधिकारी शामिल हैं।
पुलिस मुख्यालय से पुनीत द्विवेदी को से एडीसीपी लखनऊ, वाराणसी कमिश्नरेट से नीतू को एडीसीपी नोएडा, एडीपीसी कानपुर नगर शिवा सिंह को एडीसीपी आगरा, लखनऊ कमिश्नरेट से अमित कुमावत को एडीसीपी गाजियाबाद कमिश्नरेट, लखनऊ कमिश्नरेट से किरन यादव को एएसपी आपरेशन एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ, नोएडा कमिश्नरेट से शैव्या गोयल को एडीसीपी गाजियाबाद, प्रयागराज कमिश्नरेट से पुष्कर वर्मा को अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़, आगरा पुलिस कमिश्नरेट आदित्य को एएसपी ग्रामीण बदायूं, एएसपी ग्रामीण शाहजहांपुर भवरे दीक्षा अरुण को एएसपी पीटीएस मेरठ, एएसपी सोनभद्र माविस टॉक को एडीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट स्थानांतरित किया गया है।
आजमगढ़ के एएएसपी बनाए गए कुमार रणविजय
पीपीएस अधिकारियों में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। एएसपी सिटी मुरादाबाद कुमार रणविजय सिंह को एएसपी ग्रामीण आजमगढ़, मऊ से अनूप कुमार को एएसपी सोनभद्र, पीएसी मिर्जापुर से देवेंद्र सिंह प्रथम को एएसपी ग्रामीण शाहजहांपुर बनाया गया है। एससीओ लखनऊ से कानपुर स्थानांतरणाधीन इंदु प्रभा सिंह को लखनऊ कमिश्नरेट में एडीसीपी पद पर तैनात किया गया है।
एएसपी नगर मुरादाबाद के नए एएसपी अभिषेक तिवारी
इसी तरह एएसपी ग्रामीण मैनपुरी अभिषेक तिवारी को एएसपी नगर मुरादाबाद, पीएसी नोएडा से नितिन कुमार सिह को एएसपी पीटीएस मुरादाबाद, एएसपी एटीएस लखनऊ श्रेष्ठा को उप सेनानायक पीएसी नोएडा, एएसपी आपरेशन एएनटीएफ लखनऊ नवीना शुक्ला को एसीओ मुख्यालय लखनऊ, एडीसीपी लखनऊ नवीन कुमार सिंह को डीजीपी स्टाफ अफसर पुलिस मुख्यालय, एसपी ट्रैफिक मुजफ्फरनगर अतुल चौबे को को एसपी सुरक्षा मथुरा, एएसपी अपराध अलीगढ़ ममता कुरील को एसपी ट्रैफिक मुजफ्फरनगर, एएसपी फतेहगढ़ गिरीश कुमार सिंह को एएसपी अपराध अलीगढ़, गाजियाबाद कमिश्नरेट से एडीसीपी पीयूष कुमार सिंह को एएसपी ग्रामीण मैनपुरी बनाया गया है।
एएसपी पीटीएस मेरठ से विभा सिंह को उप सेनानायक पीएसी मेरठ, उप सेनानायक मेरठ से राघवेंद्र कुमार मिश्रा को इसी पद पर सहारनपुर, एएसपी यातायात निदेशालय अरुण सिंह सिंह द्वितीय को एएसपी ट्रैफिक आजमगढ़, एएसपी ग्रामीण बदायू डॉ. इंद्रेश कठेरिया को एएसपी यातायात निदेशालय, एएसपी ट्रैफिक आजमगढ़ पंकज कुमार सिंह को एएसपी मऊ के पद पर तैनात किया गया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें