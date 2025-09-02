गंगा की उफनाती लहरों का कहर, तीन घंटे के भीतर नदी में समा गए 10 मकान, गांव छोड़ने पर मजबूर ग्रामीण
यूपी में मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बलिया जिले में भी गंगा की उफनाती लहर कहर बरपा रही हैं। बैरिया के चक्की-नौरंगा में तीन घंटे के भीतर 10 मकान नदी में विलीन हो गए। वहीं, दोपहर लगभग 12 बजे नौरंगा से राहत सामग्री की खेप लेकर निकली नाव की पतवार बीच रास्ते ही टूट गई। किसी तरह लोग अपनी जान बचा सके।
बलिया में तीन दिनों से लगातार घटाव के बावजूद गंगा अभी खतरा बिंदु से 1.05 मीटर ऊपर बह रही है। उतरती लहरों से चक्की-नौरंगा में कटान का कहर जारी है। ग्रामीणों के अनुसार रविवार की रात से मंगलवार सुबह 10 बजे तक गंगा की लहरें काफी हद तक शांत दिखीं। इसके बाद अचानक शुरू हुए तेज कटान से मलिन बस्ती में भगदड़ मच गई। तीन घंटे में यहां के 10 मकान नदी में धराशायी हो गए। दहशत के मारे लोग चारपाई समेत अन्य जरूरी सामानों को सिर पर रखकर पानी के बीच से ही गांव छोड़कर पलायन को विवश हो गए।
गांव के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। वहीं दोपहर बाढ़ पीड़ितों को राशन लेकर जा रही नाव नदी की तेज धारा में बहने लगी। नाव पर सवार छह लोगों (दो नाविक व चार मजदूर) की धड़कनें भी तेज हो गईं। आलू समेत अन्य का पैकेट लेकर साथ चल रही दूसरी नाव के नाविकों ने अगली नाव को धारा में बहते देख अपनी नाव उसके पीछे लगा दी। करीब सात किमी आगे जाकर जगदीश घाट के पास बहती नाव को पकड़ लिया गया। गनीमत रही कि घटना में जान-माल की कोई क्षति नहीं हुई।
खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा
नरौरा से मंगलवार की सुबह छोड़े गए एक लाख 61 हजार क्यूसेक से अधिक पानी के बाद गंगा नदी खतरे के निशान से 1.70 मीटर ऊपर बह रही है। पटियाली के बाढ़ प्रभावित गांवों में बाढ़ व बारिश के पानी के जलभराव के कारण लोगों जिंदगी लगातार बदतर हो रही है। इन गांवों के खेतों, सड़कों व आबादी क्षेत्रों में तेज बहाव के साथ बाढ़ का पानी बह रहा है। पटियाली के राजेपुर कुर्रा, मूजखेड़ा, नगला जयकिशन समेत दर्जन भर से अधिक गांवों में जलभराव बढ़ने लगा है। इन गांवों के बाढ़ की बजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कस्बों तक जरूरत की बस्तुएं लेने आने के लिए भी मोटर वोट ही एकमात्र सहारा है। भोजन व पशुओं के चारे के लिए लोग दिनभर मशक्कत कर रहे हैं। पशुपालकों के सामने सबसे अधिक संकट पशुओं के बांधने व पशु चारे का इंतजाम करने का है।