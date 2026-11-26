बेटी के जन्म पर 10 ग्राम सोना, बुजुर्गों को हर साल 40 हजार, 2027 को लेकर अखिलेश ने की घोषणा
2027 में होने विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में किए गए वादों को विस्तार से बताया। इस घोषणा पत्र में महिलाओं, बुजुर्गों और बेटी को लेकर कई वादे किए गए हैं।
Samajwadi Party Manifesto 2027: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। सपा ने अपने इस मेनिफेस्टो में 33 बड़े ऐलान किए हैं। इनमें बुजुर्गों को हर साल 40 हजार रुपये, बेटी के जन्म पर एक तोला सोना, किसानों की कर्ज माफी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलने तक हर महीने पांच हजार रुपये देने की घोषणा प्रमुख है। 2022 में हुए विधानसभा चुनवा के दौरान सपा ने मेनिफेस्टों में 22 वादे किए थे, जोकि इस बार कहीं ज्यादा हैं।
लखनऊ में सपा मुख्यालय पर गुरुवार को अखिलेश यादव ने मेनिफेस्टो जारी करते हुए कहा, 2027 में अगर सपा की सरकार बनी तो बुजुर्ग महिलाएं और पुरुषों के लिए एक पेंशन योजना चलाई जाएगी। इस योजना के तहत हर परिवार के बुजुर्ग ज़रूरत मंद को, चाहें पुरुष हो या फिर महिलाएं। सपा सरकार पेंशन के रूप में 40 हजार रुपये सालाना देगी। उन्होंने बताया, कक्षा नौ और उसे ऊपर की छात्राओं के लिए साइकिल, सोलर टेबल लैंप योजना शुरू होगी कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने सपा के घोषणा पत्र में सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने की बात भी कही। इसके अलावा उन्होंने कहा, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए हाल सा योजना की शुरुआत फिर से होगी।
अनाथ लड़कियों से शादी करने पर मिलेंगे दो लाख रुपये
महिलाओं को लेकर योजना की घोषणा करते हुए अखिलेश ने कहा, एक साल के भीतर सभी परिवारों को महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड जारी किए जाएँगे। महिलाओं को भूमि अधिकार और पत्ते देने के लिए पति पत्नी के नाम पर संयुक्त भूमि स्वामित्व की व्यवस्था करना, जिसमें महिला उत्तर अधिकारियों के नाम पर भूमि पत्ते के मुत्तों जय उपायों के लिए विशेष अभिजन चलाया जाएगा। इसके अलावा बेटी के जन्म पर राज्य सरकार उसके नाम पर 10 ग्राम तक सोना देने की व्यवस्था करेगी। विधवा विभाजन और अनाथ लड़कियों से शादी करने पर दो लाख रुपए की सहायता और एक घर। सभी जिलों में आशा ज्योति केंद्र स्थापित किए जाएँगे। इंटर पास करने वाले सभी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ कोचिंग क्षेत्र विकसित किए जाएँगे पर के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए दी जाएगी।
मिड-मिल योजना में होगा सुधार
सपा मुखिया ने कहा, परिवार के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मुक्त होगी। मिड-मिल योजना में सुधार किया जाएगा और इसका दायरा बढ़ा जाएगा इसके लिए 27 किशन और डिलीवरी की व्यवस्था लागू की जाएगी। बच्चों के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार पर विशेष जोड़ दिया जाएगा। शिक्षा बीमा कवर पीड़ित परिवारों के लिए ताकि परिवार के कमाने वाले सदस्य दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर भी बच्चों की पढ़ा ना रुक सके। स्कॉलर्स बांड फण्ड राज्य के मेधा छात्रों के लिए जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित जो और विश्वविद्यालय में दाखिल पाने में सफल होते हैं। आर्थिक रूप से कम जोड़ वर्गों और पेड़ समुदाय के पत्र छात्रों को निजी विश्वविद्यालय में मुफ्त प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। डेढ़ लाख रुपये से कम आर्थिक आय वाले परिवारों के लिए एफटी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और परामर्श केंद्र की सुविधा शुरू की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।