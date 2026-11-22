लवमैरिज के 10 दिन बाद बेवफा हुई पत्नी ने घर छोड़ा, जेवर भी साथ ले गई, पति को दी गोली मारने की धमकी
यूपी के बागपत में लवमैरिज के 10 दिन बाद ही पत्नी की अपने पति से झगड़ा हो गया। पत्नी पति को छोड़कर मायके चली गई। वह अपने साथ जेवर भी ले गई। पति जब पत्नी को लेने पहुंचा तो उसने अपने साथियों से गोली मारने की धमकी दिलवाई।
बागपत, हिन्दुस्तान संवाद। लवमैरिज के महज दस दिन बाद पति-पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई। पत्नी बेवफा हो गई। पति का आरोप है कि पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई और शादी में मिले सोने-चांदी के जेवर भी साथ ले गई। जब उसने पत्नी को वापस बुलाने और जेवर लौटाने की बात कही तो उसे गोली मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने एसपी से शिकायत कर पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बागपत कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
फैजुल्लापुर गांव निवासी युवक ने बताया कि वह दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में नौकरी करता है। उसकी पहचान खेकड़ा के सांकरौद गांव निवासी युवती से हुई थी। युवती ने अस्पताल में नौकरी लगवाने की बात कहकर उसका मोबाइल नंबर लिया था। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई और नजदीकियां बढ़ गईं। पीड़ित के अनुसार युवती की मां और पिता दिल्ली के संत नगर बुराड़ी में उससे मिलने पहुंचे थे। इसके बाद युवती के परिजन उसके घर रिश्ता लेकर पहुंचे और शादी तय कर दी। उसने अपने परिजनों की मौजूदगी में युवती से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली।
शादी के बाद दूसरे युवकों से बातचीत करने लगी थी बीवी
शादी के बाद वह पत्नी को गांव फैजुल्लापुर ले आया। युवक का आरोप है कि शादी के करीब दस दिन बाद ही युवती दूसरे युवकों से बातचीत करने लगी। विरोध करने पर उसने गाली-गलौज की और जान से मरवाने की धमकी दी। इसके बाद वह अपनी मां को फोन कर मायके चली गई। आरोप है कि वह अपने साथ सोने-चांदी के आभूषण भी ले गई। बताया कि करीब एक सप्ताह बाद वह पत्नी को लेने पहुंचा, तो पत्नी ने साथ आने से इनकार कर दिया। उसकी मां और मामा ने भी उसे भेजने से मना कर दिया। इसके बाद उसने अपने जेवर वापस मांगे तो पुलिस बुला ली।
एक हिस्ट्रीशीटर समेत चार लोगों से दिलवाई धमकी
आरोप लगाया कि इसके बाद पत्नी और उसके परिजनों की ओर से उसे लगातार धमकियां दी जाने लगीं। पत्नी ने फोन और व्हाट्सएप पर धमकी देते हुए कहा यदि उसने उसका साथ नहीं छोड़ा, तो गोली मार दी जाएगी। आरोप है कि रमाला क्षेत्र के एक हिस्ट्रीशीटर समेत चार लोग भी उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे है। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।