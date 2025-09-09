10 class student reached school consuming poison died medical college truth revealed after questioning her mother जहर खाकर स्कूल पहुंची दसवीं की छात्रा, मेडिकल कॉलेज में मौत, मां से पूछताछ में खुलेगी सच्चाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News10 class student reached school consuming poison died medical college truth revealed after questioning her mother

जहर खाकर स्कूल पहुंची दसवीं की छात्रा, मेडिकल कॉलेज में मौत, मां से पूछताछ में खुलेगी सच्चाई

गोरखपुर के एक निजी विद्यालय में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा मंगलवार की सुबह जहर खाकर स्कूल पहुंच गई। तबीयत बिगड़ने पर प्रधानाचार्य ने घर वालों को सूचना दी।

Dinesh Rathour गुलरिहा (गोरखपुर)Tue, 9 Sep 2025 11:02 PM
share Share
Follow Us on
जहर खाकर स्कूल पहुंची दसवीं की छात्रा, मेडिकल कॉलेज में मौत, मां से पूछताछ में खुलेगी सच्चाई

गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा मंगलवार की सुबह जहर खाकर स्कूल पहुंच गई। तबीयत बिगड़ने पर प्रधानाचार्य ने घर वालों को सूचना दी। कुछ देर इंतजार के बाद घरवाले नहीं पहुंचे तो शिक्षकों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जहर खाने की वजह अभी सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक, पिपराइच क्षेत्र के भलूही निवासी अरविंद सिंह की 14 वर्षीय बेटी अनुष्का सिंह गुलरिहा क्षेत्र के बरगदही में एक निजी विद्यालय में दसवीं की छात्रा थी। मंगलवार सुबह विद्यालय पहुंचने के कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगा। उसने कक्षा अध्यापक को इसकी जानकारी दी।

उन्होंने प्रधानाचार्य के माध्यम से घरवालों को सूचना दी। पता चला कि पिता प्रदेश के बाहर हैं। इस बीच छात्रा की तबीयत और बिगड़ने लगी। इस पर प्रधानाचार्य ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का निर्णय लिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। उधर, छात्रा की मां जब मेडिकल कॉलेज पहुंची तो पुलिसवालों ने वजह जानने की कोशिश की। मां कुछ देर चुपचाप बैठी रही और बाद में घर चली गई। बेटी की मौत की सूचना के बाद पिता घर के लिए चल दिए हैं। पुलिस के मुताबिक, मां से पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आएगी।

फोन की रिकॉर्डिंग सुनकर स्कूल प्रशासन हुआ चौकन्ना

प्रधानाचार्य ने बताया कि सुबह छात्रा स्कूल पहुंची तो उल्टी और चक्कर आने की शिकायत कक्षा में उपस्थित शिक्षक से की और पिता से बात करने की जिद करने लगी। किनारे जाकर पिता से बात करने के बाद फोन उप प्रधानाचार्य को सौंप दिया। बातचीत में कुछ खाने की बात सुनी गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पिता से उसने जहर खाने की बात कही थी। पिता ने कारण पूछा तो छात्रा ने जवाब दिया कि आप जानते होंगे मैने क्यों जहर खाया है? मम्मी आपको बताई नहीं है क्या? मेरी तबीयत खराब है, मुझे बचा लीजिए! फोन की रिकॉर्डिंग में इतनी बात सुनते ही कॉलेज प्रशासन चौकन्ना हो गया और तुरंत महिला शिक्षिकाओं के साथ कॉलेज की वैन में छात्रा को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। करीब एक घंटे बाद छात्रा की मां मेडिकल कॉलेज पहुंचीं।

Gorakhpur News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |