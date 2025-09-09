जहर खाकर स्कूल पहुंची दसवीं की छात्रा, मेडिकल कॉलेज में मौत, मां से पूछताछ में खुलेगी सच्चाई

गोरखपुर के एक निजी विद्यालय में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा मंगलवार की सुबह जहर खाकर स्कूल पहुंच गई। तबीयत बिगड़ने पर प्रधानाचार्य ने घर वालों को सूचना दी।

गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा मंगलवार की सुबह जहर खाकर स्कूल पहुंच गई। तबीयत बिगड़ने पर प्रधानाचार्य ने घर वालों को सूचना दी। कुछ देर इंतजार के बाद घरवाले नहीं पहुंचे तो शिक्षकों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जहर खाने की वजह अभी सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक, पिपराइच क्षेत्र के भलूही निवासी अरविंद सिंह की 14 वर्षीय बेटी अनुष्का सिंह गुलरिहा क्षेत्र के बरगदही में एक निजी विद्यालय में दसवीं की छात्रा थी। मंगलवार सुबह विद्यालय पहुंचने के कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगा। उसने कक्षा अध्यापक को इसकी जानकारी दी।

उन्होंने प्रधानाचार्य के माध्यम से घरवालों को सूचना दी। पता चला कि पिता प्रदेश के बाहर हैं। इस बीच छात्रा की तबीयत और बिगड़ने लगी। इस पर प्रधानाचार्य ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का निर्णय लिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। उधर, छात्रा की मां जब मेडिकल कॉलेज पहुंची तो पुलिसवालों ने वजह जानने की कोशिश की। मां कुछ देर चुपचाप बैठी रही और बाद में घर चली गई। बेटी की मौत की सूचना के बाद पिता घर के लिए चल दिए हैं। पुलिस के मुताबिक, मां से पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आएगी।