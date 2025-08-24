1 crore rupye lo aur maal chhod do fake medicines were caught the businessman offered bribe to the inspector एक करोड़ रुपए लो और माल छोड़ दो, नकली दवाइयां पकड़ी गई तो कारोबारी ने इंस्पेक्टर को दी रिश्वत की पेशकश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
एक करोड़ रुपए लो और माल छोड़ दो, नकली दवाइयां पकड़ी गई तो कारोबारी ने इंस्पेक्टर को दी रिश्वत की पेशकश

आगरा में नकली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी में 3 करोड़ से अधिक की नकली दवाओं को बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक नकली दवाओं के कारोबारी ने एक करोड़ नकद रिश्वत देने की कोशिश भी की। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, आगराSun, 24 Aug 2025 03:39 PM
यूपी के आगरा में नकली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। दो दिन से चल रही छापेमारी में 3 करोड़ से अधिक की नकली दवाओं को बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक नकली दवाओं के कारोबारी ने एक करोड़ नकद रिश्वत देने की कोशिश भी की। आरोपी कारोबारी को हिमांशु अग्रवाल को एक करोड़ की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ और औषधि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है।

सहायक आयुक्त औषधि नरेश मोहन दीपक ने बताया कि लोडर गाड़ी से 87 लाख रुपए की दवाओं को बरामद किया है। हे मां मेडिको स्टोर के गोदाम से ढाई करोड़ की दवाईयों को जब्त किया है। पिछले दो दिन से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है और अभी ये छापेमारी चल रही है। जितनी दवाओं को पकड़ा गया उसको सील कर दिया है । अभी जारी छापेमारी में दवाओं के बरामद होने की उम्मीद है। पकड़ी गईं नकली दवाएं देश के नामी गिरामी कंपनियों की हैं।

एसटीएफ के इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा ने बताया कि छापेमारी से पहले हे मां मेडिको पर जीएसटी की टीम पहले से जांच कर रही थी। जब टीम छापामारी शुरू की तो हिमांशु अग्रवाल एक करोड़ रुपए कैश दो बैग में भर कर ले आया। हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि ये एक करोड़ रुपए लेकर माल को छोड़ दो और इस छापेमारी को बंद कर दो। दोनों बैग को खोल कर देखा तो उसमें कैश भरा हुआ, उसके बाद हिमांशु अग्रवाल को फौरन गिरफ्तार कर लिया और केस दर्ज कर लिया है।

पीसीएफ के दो कर्मचारियों घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

उधर, लखीमपुर खीरी में एंटी करप्शन की टीम ने पीसीएफ के दो कर्मचारियों को 90 हजार रुपये की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने एक ठेकेदार का 40 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए 90 हजार की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार की शिकायत के बाद एंटी करप्शन ने ठेकेदार को रिश्वत देने के लिए भेजा। दोनों कर्मचारियों ने जैसे ही नकदी अपने हाथ में ली, वैसे ही एंटी करप्शन उन्हें दबोच लिया।

