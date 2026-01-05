फ्रेंचाइजी के नाम पर खेल, फर्जी साइन कर हड़पे 1 करोड़, पुलिस ने जालसाज को दबोचा
गोरखपुर में एफ बार बाय फैशन टीवी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक करोड़ की जालसाजी के आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। रविवार को आरोपी कोकोर्ट में पेश करने के बाद उसे सीधए जेल भेजा गया।
यूपी के गोरखपुर में एफ बार बाय फैशन टीवी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक करोड़ की जालसाजी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को आरोपी वैभव मणि त्रिपाठी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया। रामगढ़ताल थाने में शिवपुर कॉलोनी निवासी जूही सिंह पत्नी राकेश सिंह ने पुलिस को बताया कि वह पार्क हॉस्पिटैलिटी नामक फर्म संचालित करती हैं, जिसमें वैभव मणि त्रिपाठी और करुणेश प्रताप शाही अंशधारक थे। आरोप है कि वैभव ने खुद को फैशन टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा बताते हुए कानपुर और गोरखपुर में ‘एफ बार बाय फैशन टीवी’ की फ्रेंचाइजी दिलाने का प्रस्ताव दिया।
वैभव के झांसे में आकर जूही सिंह और उनके पति राकेश सिंह ने अलग-अलग किश्तों में करीब एक करोड़ रुपये आरोपी व उसके सहयोगियों के खातों में ट्रांसफर किए। बाद में फैशन टीवी प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करने पर कंपनी ने किसी भी प्रकार के अनुबंध या भुगतान से साफ इनकार कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि अनुबंध पत्र में फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। जब पीड़िता ने रुपये मांगे तो आरोपी ने जान-माल की धमकी दी गई।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि वैभव अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में इस तरह की ठगी करता है। रामगढ़ताल पुलिस ने वैभव व करुणेश के अलावा अखिलेश पाठक, अभिषेक पाठक, गौतम कनौडिया, रामअवतार बंसल, गौरव कनौडिया और नरेंद्र त्रिपाठी को आरोपी बनाया गया है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी को जेल भिजवा दिया गया है। अन्य की जांच की जा रही है।
जमीन दिलाने के बहाने 36.50 लाख की जालसाजी
उधर, एम्स थाना क्षेत्र के रामगढ़ उर्फ रजही निवासी प्रभु निषाद ने जमीन दिलाने के नाम पर 36.50 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की थी। एसएसपी के निर्देश पर झंगहा पुलिस ने पति-पत्नी समेत तीन नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत पत्र में प्रभु निषाद ने बताया कि उसके रिश्तेदार झंगहा थाना क्षेत्र के गहिरा निवासी राजू निषाद और उसके दोस्त चौरीचौरा थाना क्षेत्र के देवकहिया निवासी राजू सिंह गहिरा गांव में जमीन के बारे में बताया। प्रभु निषाद ने राजू और उसकी पत्नी संध्या देवी के खाते में 36.50 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब बैनामा कराने को कहा तो आरोपित टालमटोल करने लगे। रुपये की मांग करने पर जान से मारने की धमकी दी।