शॉपिंग कंपनी के वॉलेट से डेढ़ करोड़ उड़ाए; पत्नी-प्रेमिका के खाते में भेजी रकम, प्लॉट खरीदा, रेस्टोरेंट खोला
राहुल कुशवाहा बीकॉम का छात्र है, जबकि विशाल कनौजिया हाईस्कूल के बाद आईटीआई पास आउट है। विशाल ने अपनी पत्नी ज्योति के खाते में 40 लाख रुपये और प्रेमिका के खाते में 38 लाख रुपये ट्रांसफर किए हैं। ठगी की रकम से प्लॉट खरीदा और रेस्टोरेंट खोला था।
ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के दो कर्मचारियों ने कंपनी के वॉलेट में सेंधमारी कर छह माह में डेढ़ करोड़ रुपये पार कर दिए। कंपनी के सह-संस्थापक की शिकायत पर काकादेव पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कर्मचारियों को कंपनी के सिस्टम की पूरी जानकारी थी। इसका फायदा उठाकर ये लोग वॉलेट से रुपये पत्नी, प्रेमिका और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर देते थे। चूंकि ओटीपी कंपनी की ई-मेल आईडी और अधिकारियों के पास आता था, इस वजह से रात में ये लोग रुपये ट्रांसफर करते थे। ताकि सो रहे अधिकारियों को पता न चल सके। अगले दिन जब दिनभर का डाटा सिंक होता था तो ओटीपी के मैसेज काफी पीछे चले जाते थे।
कंपनी के ही दो कर्मचारियों ने ठगी की
डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के सह-संस्थापक वरुण रमण ने कंपनी के वॉलेट में सेंधमारी कर डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी की शिकायत की थी। इस पर काकादेव पुलिस ने साइबर सेल की टीम के साथ मिलकर मामले की जांच शुरू की। टीम ने बुधवार रात को पनकी स्थित कंपनी के वेयर हाउस में काम करने वाले दो कर्मचारियों रावतपुर गांव निवासी राहुल कुशवाहा और विशाल कनौजिया को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चार मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैबलेट समेत 48,900 रुपये नकद बरामद किए। दोनों को जेल भेजने के साथ ही गिरोह के अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है।
डिजिटल सिस्टम की जानकारी थी
स्वॉट टीम प्रभारी शिवकुमार शर्मा ने बताया कि आरोपित कर्मचारियों को कंपनी के डिजिटल सिस्टम की जानकारी थी। इसका फायदा उठाकर ट्रांजेक्शन के दौरान ओटीपी को इंटरसेप्ट कर लेते थे। इसके बाद कंपनी के वॉलेट से रकम निकालने के बाद रिश्तेदारों और जान-पहचान के लोगों के बैंक खातों और यूपीआई आईडी में ट्रांसफर करते थे।
सट्टे में 50 लाख रुपये हारे थे
पुलिस ने बताया कि आरोपित सट्टेबाजी के शौकीन हैं। इन लोगों ने आईपीएल के दौरान करीब 40-50 लाख रुपये हारने की जानकारी दी है। आरोपितों ने कुछ लोगों को रकम उधार भी दी है। फिलहाल आरोपितों और उनके द्वारा जिन बैंक खातों में रकम भेजी गई है। सभी खातों को बैंकों से संपर्क कर फ्रीज कराया जाएगा
पत्नी और प्रेमिका के खातों में भेजे 78 लाख
डीसीपी ने बताया कि राहुल कुशवाहा बीकॉम का छात्र है, जबकि विशाल कनौजिया हाईस्कूल के बाद आईटीआई पास आउट है। विशाल ने अपनी पत्नी ज्योति के खाते में 40 लाख रुपये और प्रेमिका के खाते में 38 लाख रुपये ट्रांसफर किए हैं। आरोपित पहले अपने जान-पहचान व रिश्तेदारों के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करते थे। इसके बाद उन खातों से अपनी पत्नी व प्रेमिका के खाते में रकम मंगवा लेता था।
ठगी कर खरीदा प्लॉट, खोला रेस्टोरेंट
पुलिस ने बताया कि आरोपितों ने छह माह के अंदर 1.50 करोड़ रुपये पार किए हैं। इस रकम से आरोपितों ने कानपुर देहात में एक प्लॉट खरीदा, एक पुरानी स्विफ्ट कार खरीदी। साथ ही काकादेव में फूडी जंक्शन नाम से रेस्टोरेंट भी खोला है। इन संपत्तियों को भी जब्त करने की तैयारी है।