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1 दुल्हन- 4 दूल्हे, पहला भागा, दूसरा बीमार पड़ा, तीसरे का इनकार, चौथे से हुई शादी; फिर ससुर ने रख दी शर्त

Apr 23, 2026 08:56 am ISTAjay Singh संवाददाता, मिर्जापुर
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शादी की तारीख 20 अप्रैल 2026 तय थी। लेकिन शादी के तीन दिन पहले दूल्हा घर से भाग गया। 19 अप्रैल को लड़के के पिता ने लड़की पक्ष को मामले से अवगत कराया, आश्वासन दिया कि शादी रद्द नहीं होगी। उन्होंने अपने दूसरे बेटे से शादी कराने का प्रस्ताव रखा।

1 दुल्हन- 4 दूल्हे, पहला भागा, दूसरा बीमार पड़ा, तीसरे का इनकार, चौथे से हुई शादी; फिर ससुर ने रख दी शर्त

UP News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शादी के तीन दिन पहले दूल्हा फरार हो गया। दूल्हे के पिता ने दुल्हन पक्ष को इसकी जानकारी दी और अपने दूसरे बेटे से शादी कराने का प्रस्ताव रखा लेकिन शादी के दिन वह लड़का भी बीमार पड़ गया। परिवार का तीसरा बेटा शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब लापता दूल्हे के पिता ने अपने चौथे बेटे से दुल्हन की शादी तो करा दी लेकिन शादी के बाद वर पक्ष ने दुल्हन की विदाई कराने से इनकार कर दिया है। लड़की पक्ष ने बुधवार को एसपी को पत्रक सौंप न्याय की गुहार लगाई है।

देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की शादी कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से 22 अगस्त 2025 में तय हुई। विवाह की तिथि 20 अप्रैल 2026 में रखी गई, लेकिन मामला तब बिगड़ा, जब शादी के तीन दिन पहले दूल्हा घर से भाग गया। 19 अप्रैल को लड़के के पिता ने लड़की पक्ष को मामले से अवगत कराया, आश्वासन दिया कि शादी रद्द नहीं होगी। उन्होंने अपने दूसरे बेटे से शादी करने की बात रखी। उनकी इन बातों से लड़की पक्ष को थोड़ी राहत मिली। वे शादी की तैयारियों में जुटे रहे। रिश्तेदार और नातेदार भी पहुंच गए थे।

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लेकिन इसी बीच दूसरे बेटे से उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था वह बीमार हो गया। तब तीसरे बेटे से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन तीसरे बेटे ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद अपने चौथे बेटे से तय तारीख पर शादी कराने का प्रस्ताव रखा। इस पर दोनों पक्षों की सहमति बनी और तय तारीख पर लड़की के दरवाजे पर बारात पहुंच गई। पूरे रीति रिवाज और रस्मों के साथ शादी सम्पन्न हुई। यहां तक सब ठीक था लेकिन सुबह जब लड़की पक्ष विदाई के लिए बारात स्थल पर पहुंचा, तो सभी बराती गायब थे। सभी रात में ही वहां से रफू चक्कर हो गए थे। लड़की पक्ष ने जब लड़के के पिता से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जिस दूल्हे से शादी तय हुई थी, उसके मिलने के बाद ही विदाई कराएंगे।

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दूल्हे के पिता की ये बात सुनकर दुल्हन पक्ष हैरान रह गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन हालात में अब क्या करें। दुल्हन पक्ष के लोग जिसके साथ बेटी की शादी हुई उसी के संग विदाई करने की मांग पर अड़ गए। लेकिन तमाम बातों के बाद भी लड़के पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया। इसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। एएसपी सिटी नितेश सिंह ने बताया कि जिस लड़के से शादी हुई है, उसी के साथ विदाई होगी। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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