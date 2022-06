बंगाली सिंगर्स को KK बेहतर बताकर फंसे रूपांकर बागची, भड़के लोग बोले- हर दिन पछताओगे

Rupankar Bagchi Calls himself Better Than KK: बंगाली आर्टिस्ट रूपांकर बाग्ची ने सिंगर केके के निधन के पहले बंगाली सिंगर्स को उनसे बेहतर बताया था। अब लोग उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं।

Wed, 01 Jun 2022 03:18 PM