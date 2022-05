डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस Thu, 05 May 2022 07:57 PM

मार्वेल की फिल्मों का करीब करीब पूरी दुनिया में क्रेज देखने को मिलता है, वहीं भारत में भी इनकी फिल्मों की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मार्वेल की फिल्म 'डॉक्टर स्ट्रेंज: मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) 6 मई को रिलीज हो गई है। बेनेडिक्ट कंबरबैच (Benedict Cumberbatch) और एलिजाबेथ ओल्सन (Elizabeth Olsen) स्टारर 'डॉक्टर स्ट्रेंज: मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' से उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी।