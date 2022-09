फिक्की

FICCI ( Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) भारत के व्यापारिक संगठनों का एक यूनियन है जिसे हम हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) कहते हैं। फिक्की की स्थापना भारतीय उद्योगपति जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और शीर्ष व्यापार संगठन है साथ ही यह एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है। फिक्की का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष संजीव मेहता हैं। फिक्की का मुख्य काम आर्थिक अनुसंधान का संचालन करना और उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। फिक्की (FICCI) व्यवसाय समुदाय के लिए सूचना के प्रसार के लिए पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है साथ ही यह सदस्य संगठनों के बीच मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को भी हल करता है।