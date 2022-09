ASSOCHAM

ASSOCHAM (Associated Chambers of Commerce and Industry) जिसे हम हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल कहते हैं की स्थापना साल 1920 में की गई थी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (ASSOCHAM) का मुख्य कार्य अपने सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय निगम और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वार्षिक सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों की देखरेख के लिए मंचों का आयोजन करके भारतीय उद्योग की सेवा करना है। एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष विनीत अग्रवाल हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस समय भारत की 1 लाख से अधिक कंपनियां इसके सदस्य हैं। इस संगठन का लक्ष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों को बढ़ावा देना है, और भारत के व्यापार और उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते हुए व्यापार बाधाओं को कम करना है। साल 2019 तक, एसोचैम देश भर में 4.5 लाख से अधिक कंपनियों और पेशेवरों की सदस्यता को कवर करता है