इतनी बड़ी! ये है दुनिया की सबसे ऊंची पोलो ट्रॉफी, जयपुर में 26 जनवरी से शुरू हो रहा टूर्नामेंट
गुलाबी नगरी जयपुर एक बार फिर विश्व खेल जगत में नया इतिहास रचने जा रही है। कोग्निवेरा आईटी सॉल्यूशंस ने राजस्थान पोलो क्लब के सहयोग से 'कोग्निवेरा पोलो कप 2026' की भव्य ट्रॉफी का अनावरण किया है। लगभग 7 फीट ऊंची यह ट्रॉफी दुनिया की सबसे ऊंची पोलो ट्रॉफी बन गई है।
गुलाबी नगरी जयपुर एक बार फिर विश्व खेल जगत में नया इतिहास रचने जा रही है। कोग्निवेरा आईटी सॉल्यूशंस ने राजस्थान पोलो क्लब के सहयोग से 'कोग्निवेरा पोलो कप 2026' की भव्य ट्रॉफी का अनावरण किया है। लगभग 7 फीट ऊंची यह ट्रॉफी दुनिया की सबसे ऊंची पोलो ट्रॉफी बन गई है।
तोड़ा चेन्नई का रिकॉर्ड
अब तक दुनिया की सबसे ऊंची पोलो ट्रॉफी होने का गौरव चेन्नई के 'कोलांका कप' (6 फीट) के नाम था, लेकिन कोग्निवेरा पोलो कप की 7 फीट ऊंची ट्रॉफी ने अब एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इस भव्य ट्रॉफी का अनावरण ज़ी स्टूडियो (सीतापुरा) में आयोजित सोनू निगम के 'दीवाना तेरा' टूर के दौरान जयपुर के सवाई पद्मनाभ सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया।
26 जनवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट
इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का आगाज 26 जनवरी 2026 से होगा, जिसका फाइनल मुकाबला 1 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। 8-गोल वाले इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी और शानदार पोलो घोड़े अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले जयपुर के विभिन्न प्रतिष्ठित पोलो मैदानों पर आयोजित किए जाएंगे।
खेल और विरासत का अनूठा संगम
इस अवसर पर कोग्निवेरा आईटी सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कमलेश शर्मा ने कहा, ‘पोलो अनुशासन और टीम वर्क का खेल है, जो हमारे संस्थान के मूल्यों से मेल खाता है। दुनिया की सबसे ऊंची ट्रॉफी बनाना हमारा एक सोचा-समझा निर्णय था, ताकि हम इस खेल की गरिमा को एक नया सम्मान दे सकें और उत्कृष्टता का एक वैश्विक प्रतीक स्थापित कर सकें।’
जयपुर के ऐतिहासिक मैदानों पर होने वाला यह आयोजन न केवल खेल प्रेमियों को आकर्षित करेगा, बल्कि यह शहर को एलीट घुड़सवारी खेलों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी मजबूती प्रदान करेगा।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।