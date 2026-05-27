बोतल की ढक्कन नहीं खोल सका विश्व चैंपियन खिलाड़ी, जमकर वायरल हो रहा VIDEO, आपने देखा क्या?
वेस्ली सो के खिलाफ अपने तनावपूर्ण दूसरे दौर के मुकाबले के बीच युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर को थोड़ी देर के लिए पानी पीने की जरूरत महसूस हुई। खेल के दौरान गहरी सोच में डूबे हुए गुकेश ने बोर्ड के बगल में रखी बोतल को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की। हालांकि, वह उसे खोल नहीं सके।
विश्व चैंपियन डी गुकेश के साथ बुधवार को नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के दौरान अनजाने में एक मजेदार घटना घटी। यह एक ऐसी घटना थी, जिसके बारे में खुद गुकेश ने भी नहीं सोचा होगा कि यह इतना तूल पकड़ सकती है। लेकिन गुकेश की सोच से इतर सोशल मीडिया पर फैंस ने उस वीडियो को तेजी से वायरल किया और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं।
पानी के बोतल की ढक्कन नहीं खोल सके गुकेश
वेस्ली सो के खिलाफ अपने तनावपूर्ण दूसरे दौर के मुकाबले के बीच युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर को थोड़ी देर के लिए पानी पीने की जरूरत महसूस हुई। खेल के दौरान गहरी सोच में डूबे हुए गुकेश ने बोर्ड के बगल में रखी बोतल को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की। कुछ सेकंड तक ढक्कन पर बल लगाने के बाद भी जब वह बोतल नहीं खोल पाए, तो उन्होंने हार मान ली और चुपचाप किसी बेचारे की भांति बोतल वापस रख दी। 19 वर्षीय गुकेश का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चारों तरफ प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।
मुकाबले में गुकेश को 1 अंक से करना पड़ा संतोष
मकाबले की बात करें तो सो के खिलाफ अपने क्लासिकल गेम के अधिकांश हिस्से में गुकेश का दबदबा कायम रहा और उन्होंने 116 चालों के इस लंबे मुकाबले में लगातार दबाव बनाए रखा। भारतीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी बढ़त को पूर्ण जीत में बदलने के करीब लग रहे थे, लेकिन सो किसी तरह ड्रॉ कराने में कामयाब रहे। इसके बाद खेल आर्मागेडन चरण में पहुंच गया, जहां सो ने पूरी तरह से बाज़ी पलट दी। अमेरिकी खिलाड़ी ने टाई-ब्रेकर में गुकेश को पछाड़कर 1.5 अंक हासिल किए, जबकि गुकेश को मानसिक रूप से थका देने वाले इस मुकाबले के बाद एक अंक से ही संतोष करना पड़ा।
निराश दिखे गुकेश
हार से भारतीय भारतीय स्टार गुकेश काफी निराश दिखे। मैच के बाद प्रसारण के दौरान भी उन्होंने अपनी निराशा को छिपाने की पूरी कोशिश की। स्थिति को और भी जटिल बनाने के लिए सो ने बाद में सवाल उठाया कि क्या गुकेश की मौजूदा रेटिंग उनकी ताकत को सही ढंग से दर्शाती है। दूसरी ओर, अलीरेज़ा फ़िरोज़जा ने टखने की चोट से जूझते हुए और पूरे आयोजन स्थल पर बैसाखियों का सहारा लेते हुए आर प्रग्नानंद को हराकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। मौजूदा चैंपियन मैग्नस कार्लसन भी जर्मनी के विंसेंट कीमर के खिलाफ़ कड़े मुकाबले में जीत हासिल करने में कामयाब रहे और अंत में आर्मागेडन के ज़रिए टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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