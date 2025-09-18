नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम विश्व एथलेटिक्स से बाहर, सचिन को चौथा स्थान

नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के भालाफेंक फाइनल में पांचवें दौर के बाद बाहर हो गए और उन्हें 84 . 03 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ आठवें स्थान से संतोष करना पड़ा, जबकि पहली बार खेल रहे भारत के ही सचिन यादव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके चौथा स्थान हासिल किया ।

गत चैंपियन भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा और ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुरुवार को भाला फेंक स्पर्धा से बाहर हो गए, जबकि भारत के सचिन यादव ने प्रशंसनीय प्रदर्शन करते हुए अपने पहले प्रयास में 86.27 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ चौथा स्थान हासिल किया। फाइनल में कोई भी प्रतियोगी 90 मीटर तक नहीं पहुंच सका। चोपड़ा पांचवें दौर के बाद बाहर हो गए और 84 . 03 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ आठवें स्थान पर रहे। सिर्फ छह शीर्ष खिलाड़ी छठे और आखिरी दौर में पहुंचे और भारत का प्रतिनिधित्व चोपड़ा ने नहीं बल्कि यादव ने किया। स्वर्ण पदक त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वालकॉट (88 . 16 मीटर) ने जीता, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स (87 . 38 मीटर) दूसरे और अमेरिका के कुर्टिस थाम्पसन (86 . 67 मीटर) तीसरे स्थान पर रहे ।

उनका चौथा थ्रो 82 . 86 मीटर का था जिसके बाद उन्हें पांचवें थ्रो में कीनिया के जूलियस येगो से आगे निकलना था जिन्होंने 85 . 54 मीटर का थ्रो फेंका था लेकिन चोपड़ा का पांचवां प्रयास फाउल रहा। भाला फेंकने के बाद वह साइड में गिर गए और रेखा पार करते ही अधिकारियों ने लाल झंडा दिखा दिया।