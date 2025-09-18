18 Sept 2025, 03:56:46 PM IST
World Athletics Championships 2025 Final Neeraj Chopra LIVE Updates: गत चैम्पियन नीरज चोपड़ा ने बुधवार को क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन किया और अपने पहले ही प्रयास में टोक्यो में होने वाली फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। गुरुवार को विश्व चैम्पियनशिप फाइनल में नीरज चोपड़ा की सीधी टक्कर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम से है। ग्रुप ए के 19 दावेदारों में से नीरज अपने पहले ही प्रयास में क्वालीफाई करने वाले एकमात्र थ्रोअर थे। नीरज चोपड़ा ने 84.85 मीटर का थ्रो किया था, जबकि क्वालीफिकेशन मार्क 84.50 मीटर था।
Neeraj Chopra LIVE Updates: जैवलीन फाइनल शुरुआती लिस्ट
Neeraj Chopra LIVE Updates: जूलियन वेबर (जर्मनी) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 91.51 | सीजन सर्वश्रेष्ठ: 91.51
एंडरसन पीटर्स (जर्मनी) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 93.07 | सीजन सर्वश्रेष्ठ: 89.53
अरशद नदीम (पाकिस्तान) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 92.97 | सीजन सर्वश्रेष्ठ: 86.40
नीरज चोपड़ा (भारत) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 90.23 | सीजन सर्वश्रेष्ठ: 90.23
जूलियस येगो (केन्या) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 92.72 | सीजन सर्वश्रेष्ठ: 85.96
कर्टिस थॉम्पसन (अमेरिका) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 87.76 | सीजन सर्वश्रेष्ठ: 87.76
कैमरन मैकएंटायर (ऑस्ट्रेलिया) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 83.03 | सीजन का सर्वश्रेष्ठ: 83.03
डेविड वेगनर (पोलैंड) - व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 85.67 | सीजन का सर्वश्रेष्ठ: 85.67
सचिन यादव (भारत) - व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 85.16 | सीजन का सर्वश्रेष्ठ: 85.16
रुमेश थरंगा पथिरगे (श्रीलंका) - व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 86.50 | सीजन का सर्वश्रेष्ठ: 86.50
जैकब वडलेज (चेक गणराज्य) - व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 90.88 | सीजन का सर्वश्रेष्ठ: 84.11
केशोर्न वाल्कॉट (टेस्ट ओवर) - व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 90.16 | सीजन का सर्वश्रेष्ठ: 86.30
18 Sept 2025, 03:53:22 PM IST
Neeraj Chopra LIVE Updates: लगातार दूसरा गोल्ड जीतने पर नजरें
Neeraj Chopra LIVE Updates: भारत के स्टार नीरज चोपड़ा की नजरें विश्व चैम्पियनशिप स्वर्ण पदक बरकरार रखने वाले तीसरे पुरुष भालाफेंक खिलाड़ी बनने पर लगी होंगी । चोपड़ा के मौजूदा कोच चेक गणराज्य के जान जेलेज्नी (1993 और 1995) और पीटर्स (2019 और 2022) ही यह कमाल कर चुके हैं ।
18 Sept 2025, 03:49:58 PM IST
Neeraj Chopra LIVE Updates: पिछली बार नीरज ने मारी थी बाजी
Neeraj Chopra LIVE Updates: बुडापेस्ट में पिछली विश्व चैम्पियनशिप में नीरज ने 88 . 17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण जीता था, जबकि नदीम दूसरे और वालेश तीसरे स्थान पर रहे थे। भारत के किशोर जेना पांचवें और डी पी मनु छठे स्थान पर रहे थे ।
18 Sept 2025, 03:38:48 PM IST
Neeraj Chopra LIVE Updates: सात भालाफेंक एथलीट ने ऑटोमेटिक किया क्वालीफाई
Neeraj Chopra LIVE Updates: गुरुवार को 37 एथलीटों में से सिर्फ 12 ही खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। सात ने ऑटोमेटिक क्वालीफाई किया। एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर, जूलियस येगो, डेविड वेगनर, अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा और कर्टिस थॉम्पसन क्वालीफिकेशन मार्क को पार करने में सफल रहे।
18 Sept 2025, 03:32:11 PM IST
Neeraj Chopra LIVE Updates: फाइनल में नीरज चोपड़ा
Neeraj Chopra LIVE Updates: गत चैम्पियन नीरज चोपड़ा का सामना विश्व चैम्पियनशिप फाइनल में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम से होगा