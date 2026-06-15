निशान वेलुपिल्लै कौन हैं? 20 साल बाद कोई भारतीय मूल का खिलाड़ी खेला फीफा वर्ल्ड कप
निशान वेलुपिल्लै 2006 के बाद फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आखिरी बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा विकास दोरासू बने थे, जिन्होंने फ्रांस की ओर से फीफा वर्ल्ड कप खेला था।
भारत के लिए फीफा वर्ल्ड कप में खेलना अब भी दूर की कौड़ी बनी हुई है लेकिन निशान वेलुपिल्लै ने अमेरिका की ओर से इस वर्ल्ड कप में खेलकर इतिहास रच दिया है। वह 20 साल में पहले ऐसे भारतीय मूल के खिलाड़ी बन गए हैं, जिसने इस फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया हो। उनसे पहले 2006 में विकास दोरासू फ्रांस की ओर से खेले थे। निशान वेलुपिल्लै का फीफा वर्ल्ड कप डेब्यू तुर्की के खिलाफ हुआ। 61वें मिनट में उन्हें मैदान पर उतरने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में 2-0 से जीत दर्ज करके तुर्किए की 24 साल बाद विश्व कप फुटबॉल में वापसी के जश्न में रंग में भंग डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत का श्रेय उसके गोलकीपर पैट्रिक बीच को भी जाता है जिन्होंने ग्रुप डी के इस मैच में आठ शानदार बचाव किए।
कौन हैं निशान वेलुपिल्लै?
निशान वेलुपिल्लै का जन्म 7 मई 2001 को हुआ था। उनकी मां गिलियन वेलुपिल्लई एंग्लो-इंडियन थीं। उनके परिवार की जड़ें भारत के तमिलनाडु से हैं। मेलबर्न में पले-बढ़े वेलुपिल्लई ने मेलबर्न विक्ट्री के यूथ सिस्टम में शामिल होने से पहले बहुत कम उम्र में फुटबॉल को एक खेल के तौर पर अपनाया था।
मेलबर्न विक्ट्री एकेडमी से निकले वेलुपिल्ले 2021 में सीनियर डेब्यू करने के बाद से क्लब के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं, और उन्होंने अलग-अलग कॉम्पिटिशन में 146 मैच खेले हैं।
25 साल के वेलुपिल्ले ने मेलबर्न विक्ट्री के साथ अपने समय में 25 गोल किए हैं और अपने डेब्यू के बाद से क्लब के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। उनका सबसे शानदार कैंपेन 2024-25 में आया, जब उन्होंने मेलबर्न विक्ट्री की ऑस्ट्रेलियन कप जीत में अहम भूमिका निभाई और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बने।
उनके शानदार क्लब फॉर्म ने उन्हें 2024 FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पहली बार ऑस्ट्रेलिया से बुलाया। वेलुपिल्ले ने तुरंत असर डाला, चीन के खिलाफ अपने इंटरनेशनल डेब्यू में बेंच से गोल किया। तब से, उन्होंने सॉकरूज के लिए सात मैचों में तीन गोल किए हैं।
उन्होंने चीन के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप क्वालीफायर में डेब्यू किया, और मैदान पर आने के सिर्फ सात मिनट बाद गोल करके 3-1 से जीत पक्की करने में मदद की।
मेलबर्न विक्ट्री के 2025-26 प्री-सीज़न के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगने और कैंपेन की शुरुआत में नहीं खेल पाने के बाद, वेलुपिल्लई ने वापसी करते हुए बाकी सीज़न में पांच गोल किए, जो ऑस्ट्रेलिया की 2026 FIFA वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने के लिए काफी थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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