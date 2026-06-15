निशान वेलुपिल्लै कौन हैं? 20 साल बाद कोई भारतीय मूल का खिलाड़ी खेला फीफा वर्ल्ड कप

निशान वेलुपिल्लै 2006 के बाद फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आखिरी बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा विकास दोरासू बने थे, जिन्होंने फ्रांस की ओर से फीफा वर्ल्ड कप खेला था।

भारत के लिए फीफा वर्ल्ड कप में खेलना अब भी दूर की कौड़ी बनी हुई है लेकिन निशान वेलुपिल्लै ने अमेरिका की ओर से इस वर्ल्ड कप में खेलकर इतिहास रच दिया है। वह 20 साल में पहले ऐसे भारतीय मूल के खिलाड़ी बन गए हैं, जिसने इस फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया हो। उनसे पहले 2006 में विकास दोरासू फ्रांस की ओर से खेले थे। निशान वेलुपिल्लै का फीफा वर्ल्ड कप डेब्यू तुर्की के खिलाफ हुआ। 61वें मिनट में उन्हें मैदान पर उतरने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में 2-0 से जीत दर्ज करके तुर्किए की 24 साल बाद विश्व कप फुटबॉल में वापसी के जश्न में रंग में भंग डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत का श्रेय उसके गोलकीपर पैट्रिक बीच को भी जाता है जिन्होंने ग्रुप डी के इस मैच में आठ शानदार बचाव किए।

कौन हैं निशान वेलुपिल्लै? निशान वेलुपिल्लै का जन्म 7 मई 2001 को हुआ था। उनकी मां गिलियन वेलुपिल्लई एंग्लो-इंडियन थीं। उनके परिवार की जड़ें भारत के तमिलनाडु से हैं। मेलबर्न में पले-बढ़े वेलुपिल्लई ने मेलबर्न विक्ट्री के यूथ सिस्टम में शामिल होने से पहले बहुत कम उम्र में फुटबॉल को एक खेल के तौर पर अपनाया था।

मेलबर्न विक्ट्री एकेडमी से निकले वेलुपिल्ले 2021 में सीनियर डेब्यू करने के बाद से क्लब के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं, और उन्होंने अलग-अलग कॉम्पिटिशन में 146 मैच खेले हैं।

25 साल के वेलुपिल्ले ने मेलबर्न विक्ट्री के साथ अपने समय में 25 गोल किए हैं और अपने डेब्यू के बाद से क्लब के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। उनका सबसे शानदार कैंपेन 2024-25 में आया, जब उन्होंने मेलबर्न विक्ट्री की ऑस्ट्रेलियन कप जीत में अहम भूमिका निभाई और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बने।

उनके शानदार क्लब फॉर्म ने उन्हें 2024 FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पहली बार ऑस्ट्रेलिया से बुलाया। वेलुपिल्ले ने तुरंत असर डाला, चीन के खिलाफ अपने इंटरनेशनल डेब्यू में बेंच से गोल किया। तब से, उन्होंने सॉकरूज के लिए सात मैचों में तीन गोल किए हैं।

उन्होंने चीन के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप क्वालीफायर में डेब्यू किया, और मैदान पर आने के सिर्फ सात मिनट बाद गोल करके 3-1 से जीत पक्की करने में मदद की।