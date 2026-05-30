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मां को कैंसर, चोट से उबर कर जोरदार वापसी; कौन हैं विनेश फोगाट को पटखनी देने वाली रेसलर मीनाक्षी गोयत

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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मीनाक्षी गोयत ने शनिवार को महिलाओं की 53 किग्रा के चयन ट्रायल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में विनेश फोगाट को 6-4 से हराकर सुर्खियां बटोरी। हालांकि उनके लिए यहां तक का सफर आसान नहीं रहा है।

मां को कैंसर, चोट से उबर कर जोरदार वापसी; कौन हैं विनेश फोगाट को पटखनी देने वाली रेसलर मीनाक्षी गोयत

रेसलर विनेश फोगाट एशियन गेम्स 2026 में क्वालीफाई करने से चूक गई हैं। उन्हें मीनाक्षी गोयत ने सेमीफाइनल में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 6-4 से हरा दिया। इस हार के साथ अब विनेश फोगाट बाहर हो गई हैं। इससे पहले विनेश फोगाट ने नीशू को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अपने पहले मैच में विनेश ने ज्योति को 7-1 से हराया था। लेकिन वह मीनाक्षी गोयत को पटखनी नहीं दे सकी। अब मीनाक्षी के खिलाफ हर के बाद वे बाहर हो गई हैं। जापान में खेले जाने वाले एशियन गेम्स में विनेश अब हिस्सा ले नहीं पाएंगी।

नेशनल ट्रायल्स में अंतिम पंघाल को हराकर चौंकाया था

मीनाक्षी गोयत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विनेश को टक्कर दी। मीनाक्षी ने शुरुआत से ही बेहद आक्रामक कुश्ती दिखाई और विनेश को संभलने का मौका नहीं देते हुए अंक बटोरती रही। विनेश ने अनुभव के दम पर वापसी की कोशिश जरूर की लेकिन मीनाक्षी ने दबाव बनाए रखा और आखिर में 6-4 से मुकाबला जीत लिया। मीनाक्षी भारत की उभरती हुई फ्रीस्टाइल रेसलर हैं, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं। 25 साल की मीनाक्षी ने इसी साल मार्च में नेशनल ट्रायल्स में दो बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट अंतिम पंघाल को हराकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने 2026 में किर्गिस्तान के बिश्केक में हुए एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर पहले ही अपनी ताकत दिखा दी थी। फाइनल तक पहुंचने के लिए उन्होंने दक्षिण कोरिया की सियोयंग पार्क और उज्बेकिस्तान की साकिबजमाल एस्बोसिनोवा को हराया, लेकिन चीन की जिन झांग के बाद दूसरे स्थान पर रही।

ये भी पढ़ें:विनेश फोगाट एशियाई खेलों के चयन ट्रायल से बाहर, सेमीफाइनल में मीनाक्षी ने पटका

जींद के किसान परिवार की बेटी

मीनाक्षी गोयत हरियाणा जींद की एक किसान परिवार की बेटी हैं। वह सोनीपत में पूर्व राष्ट्रीय कोच कुलदीप मलिक और उनके बेटे अजय मलिक से प्रशिक्षण लेती हैं। मीनाक्षी बचपन में डब्लयू डब्ल्यू सुपरस्टार जॉन सीना की फैन रही थीं। उनका सफर काफी मुश्किल भरा रहा है। जब उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी तो उनकी मां को कैंसर हो गया। इसके कारण उनके पिता ने उन्हें अखाड़े में डाल दिया। 2019 में मीनाक्षी गंभीर रूप से चोटिल हो गई थीं। उनके करियर पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। वह 6 महीने बिस्तर पर रहीं। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब उनका चल पाना भी मुश्किल है।

दरअसल 2018 के जूनियर नेशनल्स में गोल्ड जीतकर रैंक में ऊपर चढ़ने लगीं, लेकिन 2019 में गुवाहाटी में अंडर-23 नेशनल्स में एक मुकाबले के दौरान फिसलन भरे रेसलिंग मैट की वजह से उनका पैर फिसल गया। मीनाक्षी के पैर में चोट लग गई। लेकिन मीनाक्षी न सिर्फ चोट से उबरी बल्कि 10 किलो वजन कम करके मैट पर भी वापसी की। जब मीनाक्षी चोट से ठीक होकर मैट पर लौटीं तो उनका वजन 68 किलोग्राम था। उन्होंने करीब 10 किलोग्राम वजन कम किया और एक साल के अंदर वह 2021 में नेशनल्स में नेशनल चैंपियन बन गईं। 50 किलोग्राम कैटेगरी में राष्ट्रीय खिताब के बाद मीनाक्षी 53 किलोग्राम कैटेगरी में चली गईं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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Vinesh Phogat

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