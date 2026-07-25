सब्जी बेची, ई-रिक्शा चलाया…झंडू कुमार ने अब CWG में भारत को जिताया पहला मेडल

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने मेडल का खाता खोल लिया है। पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 28 साल के इस लिफ्टर ने अपनी जिंदगी की कई कठिनाइयों को पार कर यह उपलब्धि हासिल की।

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा दिन एक मेडल के साथ खत्म किया और पैरा पावरलिफ्टिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग और लॉन बाउल्स में कई अच्छे प्रदर्शन किए, जबकि एथलीट अपने-अपने इवेंट्स में आगे बढ़ते रहे। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का मेडल खाता खोला। 28 साल के इस खिलाड़ी ने पोलियो, पैसे की तंगी और कई सालों तक छोटे-मोटे काम -सब्जियां बेची, ई-रिक्शा चलाया- करके इंटरनेशनल लेवल पर जगह बनाई। उन्होंने 181kg और 190kg का सफल लिफ्टिंग के बाद 130.9 पॉइंट्स बनाए। वह 196kg का अपना आखिरी प्रयास पूरा नहीं कर सके। इवेंट में दूसरे भारतीय सुधीर 114.1 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर रहे। नाइजीरिया के इदरीस रिलुवान ने 132.8 पॉइंट्स के साथ गोल्ड जीता, जबकि मैथ्यू हार्डिंग ने 131 पॉइंट्स के साथ सिल्वर मेडल जीता।

झंडू कुमार का संघर्ष सब्जी बेचने वाले के बेटे, झंडू ने ऑटो-रिक्शा चलाने से पहले सब्जी बेचने में अपने परिवार की मदद की। 2023 में, उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में जाने के लिए अपनी गाड़ी बेच दी। उनका जन्म बिहार में हुआ था। पैरा पावरलिफ्टिंग में सफलता पाने से पहले, झंडू ने पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के मेडल जीते। उन्होंने अपनी नैचुरल ताकत और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाते हुए, एबल-बॉडीड पावरलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लिया।

अपने कोच की गाइडेंस के बाद, झंडू ने 2022 में पैरा पावरलिफ्टिंग में कदम रखा। उन्होंने कोलकाता में अपने पहले कॉम्पिटिशन में सिल्वर मेडल जीतकर अपने आने का ऐलान किया। 2025 में, उन्होंने पुरुषों की 72kg कैटेगरी में नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया।

उन्होंने पहले नेशनल चैंपियनशिप में 205kg उठाकर पिछला बेंचमार्क पार किया, और फिर कुछ ही दिनों बाद नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 206kg उठाकर एक बार फिर अपना लेवल बढ़ाया।

उन्होंने वर्ल्ड पैरा पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड कप और एशिया-ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप दोनों में ब्रॉन्ज़ मेडल जीते और फिर वर्ल्ड पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में टॉप छह में जगह बनाई।

अशोक मलिक चौथे स्थान पर रहे भारत पुरुषों के लाइटवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में एक और मेडल से चूक गया। अशोक मलिक 143.8 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर रहे, और पोडियम फिनिश से चूक गए। इंग्लैंड के मार्क स्वान ने 153.9 पॉइंट्स के साथ गोल्ड जीता। नाइजीरिया के रोलैंड एज़ुरूइके (153.9) ने सिल्वर जीता, जबकि मलेशिया के बोनी बनयाउ गुस्टिन (153.5) ने ब्रॉन्ज जीता।

पैरा स्विमिंग में कार्तिक बुदिगिना पोडियम से चूके भारत एक और मेडल के करीब पहुंच गया जब कार्तिक बुदिगिना पुरुषों की 100m फ्रीस्टाइल S13 फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। बुदिगिना ने 57.57 सेकंड का समय निकाला, जबकि उनके टीममेट इमाम अली 1:03.73 सेकंड के साथ सातवें स्थान पर रहे। साउथ अफ़्रीका के नाथन हेंड्रिक्स ने 54.54 सेकंड में गोल्ड मेडल जीता। स्कॉटलैंड के स्टीफन क्लेग ने 55.16 सेकंड में सिल्वर और इंग्लैंड के मैथ्यू रेडफर्न ने 56.86 सेकंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता।