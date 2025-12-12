पेरिस ओलिंपिक की वो कसर जो चैन से जीने नहीं दे रहा था, इसलिए विनेश फोगाट ने तोड़ दिया संन्यास

Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Vinesh Phogat ends her retirement from wresting after 18 months to chase her Olympics medal dream
संक्षेप:

Dec 12, 2025
पेरिस ओलिंपिक में सिर्फ विनेश फोगाट का दिल नहीं टूटा था। टूटा था करोड़ों भारतीयों का दिल। 100 ग्राम ओवरवेट पाए जाने से फोगाट इतिहास रचने से चूक गई थीं। उसके बाद उन्होंने कुश्ती को अलविदा कह दिया। राजनीति में कदम रखा। विधायक भी बनीं लेकिन पेरिस की वो कसक उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी। आखिरकार, देश की इस बहादुर बेटी ने फिर से मैट पर वापसी का ऐलान किया है। लक्ष्य है लॉस ऐंजिलिस ओलिंपिक्स 2028। सपना है ओलिंपिक पोडियम पर खड़े होकर तिरंगा लहराना।

भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने रेसलिंग में वापसी का ऐलान किया है। करीब डेढ़ साल पहले उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कह दिया था लेकिन अब अगले ओलिंपिक की तैयारी में कूद चुकी हैं। 31 साल की महिला पहलवान ने एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसका ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि उनके अंदर की 'आग अभी बाकी है' और वह लॉस एंजिलिस 2028 ओलिंपिक के पोडियम पर खड़े होने के अपने सपने का पीछा करने के लिए तैयार हैं।

विनेश फोगाट पेरिस ओलिंपिक में शानदार प्रदर्शन के बावजूद दुर्भाग्यशाली रहीं। गोल्ड मेडल के मुकाबले से पहले उनका अपनी कैटिगरी में 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया, इस वजह से वह ओलिंपिक के इतिहास में गोल्ड के लिए कुश्ती में मुकाबला करने वाली पहली भारतीय महिला बनने से चूक गईं थीं।

पेरिस में विनेश के पदक से चूकने से करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया था। कुछ दिनों बाद फोगाट ने राजनीति में कदम रखा। सितंबर 2024 में वह औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गईं। पार्टी ने उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाया। फोगाट अपनी राजनीतिक पारी में सफल रहीं और चुनाव जीतकर विधायक बन गईं।

पेरिस की कसक फिर मैट पर खींच लाई

पेरिस ओलिंपिक में दिल तोड़ने वाले घटनाक्रम के बाद वह इतिहास रचने से चूक गई थीं। उसकी टीस उन्हें अब भी महसूस हो रही थी। आखिरकार फोगाट ने फिर से मैट पर वापसी का ऐलान कर दिया है। लॉस ऐंजिलिस ओलिंपिक्स 2028 में पेरिस का कसर पूरा करना ही उनका लक्ष्य है।

