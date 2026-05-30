विनेश फोगाट एशियाई खेलों के चयन ट्रायल से बाहर, सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत ने पटका

ओलंपियन महिला पहलवान विनेश फोगाट एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल्स के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत से हार गईं हैं। शनिवार को 53 किग्रा के शुरुआती मुकाबले में उन्होंने दो जीत हासिल की लेकिन मीनाक्षी के खिलाफ 6-4 से हार गईं।

महिला पहलवान विनेश फोगाट एशियाई खेलों के चयन ट्रायल के सेमीफाइनल में हार गईं हैं। उन्हें मीनाक्षी गोयत ने 6-4 से मात दी। महिलाओं के 53 किलोग्राम भारवर्ग के एक कड़े मुकाबले में उभरती हुई पहलवान मीनाक्षी गोयल ने अनुभवी विनेश फोगाट को 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। ट्रायल्स के दौरान विनेश फोगाट की वापसी काफी चर्चा में थी। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों के बाद उन्हें 53 किग्रा वर्ग में भाग लेने की अनुमति मिली थी। विनेश ने पहले राउंड में ज्योति को 7-1 से आसानी से हराया था।

विनेश ने दो मुकाबले जीते थे महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल्स में शनिवार को 53 किग्रा के शुरुआती मुकाबले में हरियाणा की ज्योति और इसके बाद हुए दूसरे मुकाबले में निशु को हराकर अपनी वापसी की उम्मीद को जिंदा रखा था।

इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिलाओं की 53 किग्रा कैटेगरी के पहले मुकाबले में विनेश फोगाट ने हरियाणा की ज्योति को 7-1 से हराया। इसके बाद हुए सेमीफाइनल में उन्होंने निशु को हराया। स्कोर 6-6 से बराबर रहने पर विनेश मानदंडों के आधार पर आगे हो गईं। निशु ने टेक डाउन का प्रयास किया लेकिन उन्हें अंक नहीं दिए गए। निशु के कोच ने फैसले को चुनौती दी लेकिन वे हार गए और विनेश राहत की सांस लेते हुए मैट से चली गईं। फैसले से स्तब्ध होकर निशु ने रेफरी और विनेश से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और काफी देर तक मैट पर भावुक खड़ी रही।

विनेश को करना पड़ा संघर्ष कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले ही ट्रायल्स में कुछ ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि विनेश और उनके पति सोमवीर राठी की वेन्यू में एंट्री को लेकर सिक्योरिटी वालों से बहस हो गई थी। बाद में मामला सुलझ गया और उन्हें स्टेडियम में जाने दिया गया।

वेट-इन प्रोसेस के दौरान एक नया विवाद तब भी सामने आया जब विनेश को शुरू में 50 किग्रा वेट कैटेगरी में रखा गया था। रेसलर ने इस पर एतराज जताया और कहा कि वह अपने पसंदीदा 53 किग्रा डिवीजन में मुकाबला करना चाहती हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संजय सिंह के दखल के बाद, उनका वेट 53 किग्रा कैटेगरी में दर्ज किया गया, जिससे उन्हें ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। वेन्यू की तस्वीरों में विनेश मैट पर वार्मअप करती और कॉम्पिटिशन से पहले अपने कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ स्ट्रैटेजी पर बात करती दिखीं।

मीडिया से बात करते हुए, विनेश ने प्रोसेस पर नाखुशी जताई, और दावा किया कि उन्हें वेट-इन के लिए लगभग एक घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा और परमिशन मिलने से पहले कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह अपना डाइट और खाने का इंतज़ाम खुद लाई थीं, और कहा कि वह अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट से विनेश को हिस्सा लेने की इजाज़त मिलने के एक दिन बाद ट्रायल्स हुए। 28 मई को, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रायल्स में उनके हिस्सा लेने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हालांकि, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने अर्ज़ी खारिज कर दी, जिससे उनके शामिल होने का रास्ता साफ हो गया।