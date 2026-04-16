वैशाली कैंडिडेट्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं, किया वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए क्वालीफाई

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर वैशाली ने बुधवार को अहम मौके पर अपना संयम बनाए रखा और शानदार वापसी करते हुए आखिरी दौर में कैटरीना लेगनो को हराकर महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया।

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर वैशाली ने बुधवार को अहम मौके पर अपना संयम बनाए रखा और शानदार वापसी करते हुए आखिरी दौर में कैटरीना लेगनो को हराकर महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। लंबे समय तक अपने छोटे भाई आर प्राज्ञानानंदा की सफलता के साए में खेलने वाली आर वैशाली को इसके साथ इस साल के आखिर में होने वाले विश्व चैंपियनशिप मुकाबले में चीन की जू वेनजुन का सामना करने का अधिकार मिल गया।

वैशाली ने कुल 8.5 अंक हासिल किए और कोनेरू हम्पी के नक्शेकदम पर चलते हुए ऐसी उपलब्धि हासिल की जो देश में महिला शतरंज के लगातार बढ़ते कद को दर्शाती है।

पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने उनकी जीत की बड़ी अहमियत बताते हुए कहा, "दोनों रेस में हमारा एक ही घोड़ा होगा।" क्योंकि भारत अब ओपन और विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों मैचों में हिस्सा ले रहा है। डी गुकेश के पास पहले से ही ओपन वर्ल्ड टाइटल है, इसलिए टॉप लेवल पर देश की तरक्की और तेज हो रही है।

वैशाली जब खिताब के करीब पहुंची, तो उसके बचपन के कोच आरबी रमेश ने चेसबेस इंडिया के लाइव स्ट्रीम पर कहा, "उसने अहम मौके पर खुद को संभाले रखा। सच में बहुत अच्छा नतीजा।"

इस टाइटल से उन्हें कम से कम €28,000 का इनाम मिलेगा, साथ ही हर आधे पॉइंट पर एक्स्ट्रा कमाई भी होगी, जिससे उनका कैंपेन उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना कॉम्पिटिटिव तौर पर।

ओपन वर्ग में जावोखिर सिंदारोव ने चीन के वेई यी के साथ बाजी ड्रॉ खेली और 9.5 अंक के साथ शीर्ष पर रहते हुए मौजूदा विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश को चुनौती देने का अधिकार हासिल किया।

भारत के प्रज्ञानानंदा ने अमेरिकी स्टार हिकारू नाकामुरा के साथ बाजी ड्रॉ खेलकर टूर्नामेंट का समापन किया।

अनीश गिरी ने जर्मनी के मैथियास ब्लूबाउम को हराकर सिंदारोव से 1.5 अंक पीछे रहते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। फाबियानो करुआना ने भी आंद्रे इसिपेंको को हराया।

नतीजे: आर प्रग्गनानंदा (इंड, 6) ने हिकारू नाकामुरा (USA 6.5) के साथ ड्रॉ खेला; एंड्री एसिपेंको (रूस, 4.5) फैबियानो कारुआना (USA, 7) से हारे; मैथियास ब्लूबाम (जर्मनी, 5.5) अनीश गिरी नेड, 8 से हारे); जावोखिर सिंडारोव (उज़्ब, 9.5) ने वेई यी (चीन, 6) के साथ ड्रॉ खेला।