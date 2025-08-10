Two Japanese boxers die after brain injuries at same Tokyo event टोक्यो में बॉक्सिंग इवेंट के दौरान बड़ा हादसा, 2 मुक्केबाजों की सिर में चोट लगने से मौत, Sports Hindi News - Hindustan
टोक्यो में बॉक्सिंग इवेंट के दौरान बड़ा हादसा, 2 मुक्केबाजों की सिर में चोट लगने से मौत

पहली घटना दो अगस्त को घटी जब 28 वर्षीय शिगेतोशी कोटारी ओरिएंटल एंड पैसिफिक बॉक्सिंग फेडरेशन के जूनियर लाइटवेट चैंपियन यामातो हाटा के खिलाफ 12 राउंड का ड्रॉ पूरा करने के तुरंत बाद बेहोश हो गए।

Sun, 10 Aug 2025
जापान के दो मुक्केबाजों की टोक्यो के कोराकुएन हॉल में अलग-अलग मुकाबलों में मस्तिष्क में चोट लगने के कारण मौत हो गई। पहली घटना दो अगस्त को घटी जब 28 वर्षीय शिगेतोशी कोटारी ओरिएंटल एंड पैसिफिक बॉक्सिंग फेडरेशन के जूनियर लाइटवेट चैंपियन यामातो हाटा के खिलाफ 12 राउंड का ड्रॉ पूरा करने के तुरंत बाद बेहोश हो गए। उनकी सबड्यूरल हेमेटोमा (एक ऐसी स्थिति जिसमें मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच खून जमा हो जाता है) के लिए आपातकालीन सर्जरी की गई थी, लेकिन शुक्रवार को उनकी मृत्यु हो गई।

पेशेवर मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था विश्व मुक्केबाजी संगठन (डब्ल्यूबीओ) ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘मुक्केबाजी जगत जापान के मुक्केबाज शिगेतोशी कोटारी की दुखद मौत पर शोक व्यक्त करता है। वह रिंग में योद्धा थे। उनके परिवार और जापान के मुक्केबाजी समुदाय के प्रति हमारी संवेदनाएं हैंं।’’

शनिवार को जापान के एक अन्य मुक्केबाज 28 वर्षीय हिरोमासा उराकावा की योजी सैतो से नॉकआउट हार के दौरान सिर में चोट लगने से मौत हो गई। उनकी जान बचाने के लिए क्रैनियोटॉमी की गई थी।

डब्ल्यूबीओ ने शनिवार को एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘यह हृदय विदारक खबर शिगेतोशी कोटारी के निधन के एक दिन बाद आई है। उराकावा की उसी प्रतियोगिता के दौरान के लगी चोटों के कारण मौत हो गई। हम इस मुश्किल समय में उनके परिवारों, दोस्तों और जापानी मुक्केबाजी समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।’’

