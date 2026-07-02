124:44 मिनट में गोल दाग बेल्जियम ने पलटी बाजी, फीफा वर्ल्ड कप में बना रिकॉर्ड
बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में एतिहासिक कमबैक किया। एक समय पर बेल्जिटम 0-2 से पिछड़ रहा था। मगर उन्होंने इस मैच को 3-2 से अपने नाम किया।
टिलेमैन्स के 124:44 मिनट में दागे गए एतिहासिक गोल ने ना सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप में नया इतिहास गढ़ा बल्कि बेल्जियम को हैतरअंगेज कमबैक कराते हुए राउंड ऑफ-16 में पहुंचाया। एक समय पर सेनेगल के खिलाफ बेल्जियम की टीम 0-2 से पिछड़ रही है। बेल्जियम ने नियमित समय के अंतिम लम्हों में दो गोल दागकर स्कोर 2-2 किया, जिससे मैच अतिरिक्त समय में पहुंच गया। 125वें मिनट में पेनल्टी पर यूरी टिलेमैन्स के गोल कर बेल्जियम को शानदार जीत दिलाई। यह फीफा वर्ल्ड कप में दागा गया अब तक का सबसे लेट गोल है।
टिलेमैन्स ने 89वें मिनट में जर्मनी को बराबरी दिलाई और फिर अतिरिक्त समय के इंजरी टाइम में पेनल्टी पर गोल किया जो विश्व कप के इतिहास का सबसे देर से हुआ गोल था। मैच खत्म होने में कुछ ही सेकेंड बचे थे और मैच पेनल्टी शूटआउट की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था लेकिन तभी रैफरी ने वीडियो रिव्यू के बाद पेनल्टी किक देने का फैसला किया और सेनेगल का दिल टूट गया।
सेनेगल के कोच पेप थियाव ने कहा, ''मैं इस फैसले की व्याख्या नहीं करना चाहता। पेनल्टी देने के मामले में हम सभी की अलग-अलग राय होती हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और ना ही रैफरी के फैसले की व्याख्या करना चाहता हूं।''
बेल्जियम की यह जीत पिछले 11 विश्व कप में सिर्फ दूसरा मौका थी जब किसी टीम ने नॉकआउट दौर में दो या उससे अधिक गोल से पिछड़ने के बाद अगले दौर में जगह बनाई। बेल्जियम ने 2018 टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाफ 3-2 की जीत के दौरान भी ऐसा ही किया था।
रूस में तब तीसरे स्थान पर रही बेल्जियम की उस टीम के कई अहम खिलाड़ी बुधवार की जीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।
बेल्जियम के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकू स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर उतरे और 86वें मिनट में गोल करके बेल्जियम की वापसी की उम्मीद जगाई। तीन मिनट बाद टिलेमैन्स ने बेल्जियम के लिए एक और गोल करके मैच को अतिरिक्त समय में खींचा और फिर पेनल्टी पर गोल करके अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की।
थियाव ने कहा, ''यह दुखद हार है क्योंकि हम मैच में अच्छा खेल रहे थे। हमारे पास बढ़त थी। हम 2-0 से आगे थे। लेकिन फुटबॉल मैच सिर्फ 85 मिनट का नहीं होता। बेल्जियम ने वापसी की और हम उसे संभाल नहीं पाए। हमें बेल्जियम को बधाई देनी चाहिए क्योंकि वे आगे बढ़ रहे हैं।''
बेल्जियम पिछले चार टूर्नामेंट में तीसरी बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। टीम 2014 में क्वार्टर फाइनल और 2018 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी लेकिन चार साल पहले कतर में ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाई थी।
बेल्जियम का अगला मुकाबला सोमवार को सिएटल में अमेरिका और बोस्निया-हर्जेगोविना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।
इससे पहले हबीब डियारा ने 24वें मिनट में गोल दागकर सेनेगल को 1-0 की बढ़त दिलाई।
इस्माइला सार ने इसके बाद विश्व कप का अपना चौथा गोल किया जो टूर्नामेंट के सबसे खूबसूरत गोल में से एक था जिससे सेनेगल ने 51वें मिनट में 2-0 की बढ़त बना ली।
इस्माइला ने मूसा नियाखाते के लंबे शॉट को अपनी छाती से बेहतरीन तरीके से नियंत्रित किया और फिर बेल्जियम के गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ के पास से शॉट मारकर गोल कर दिया।
अपना चौथा विश्व कप खेल रहे कोर्टुआ ने इसके बाद तीन अहम बचाव किए और सेनेगल को बढ़त बढ़ाने से रोका।
एपी सुधीर
सुधीर
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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