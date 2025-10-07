The world will once again witness the clash between Viswanathan Anand and Garry Kasparov after 30 years फिर देखेगी दुनिया विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव की भिड़ंत, 30 साल बाद दोनों में मुकाबला, Sports Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़The world will once again witness the clash between Viswanathan Anand and Garry Kasparov after 30 years

फिर देखेगी दुनिया विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव की भिड़ंत, 30 साल बाद दोनों में मुकाबला

पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव 30 साल बाद अपनी प्रतिद्वंद्विता को फिर जीवंत करेंगे जब वे बुधवार से अमेरिका के सेंट लुई में ‘क्लच शतरंज: द लीजेंड्स टूर्नामेंट’ में आमने-सामने होंगे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाTue, 7 Oct 2025 05:15 PM
share Share
Follow Us on
फिर देखेगी दुनिया विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव की भिड़ंत, 30 साल बाद दोनों में मुकाबला

पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव 30 साल बाद अपनी प्रतिद्वंद्विता को फिर जीवंत करेंगे जब वे बुधवार से अमेरिका के सेंट लुई में ‘क्लच शतरंज: द लीजेंड्स टूर्नामेंट’ में आमने-सामने होंगे।

इस 12 बाजी वाले शतरंज मुकाबले की कुल इनामी राशि 1,44,000 डॉलर होगी और इसका आयोजन नवीनीकृत सेंट लुई शतरंज क्लब में किया जाएगा।

वर्ष 1995 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 107वीं मंजिल पर क्लासिकल विश्व चैंपियनशिप मैच खेलने के बाद खेल के ये दो दिग्गज रैपिड और ब्लिट्ज प्रारूप में एक बार फिर आमने-सामने होंगे जिसे हाल ही में फ्रीस्टाइल शतरंज का नाम दिया गया है।

कास्परोव ने आनंद के खिलाफ उस मुकाबले में दबदबा बनाया था और 20 बाजी का मुकाबला 10.5-7.5 से जीता था। 2004 में संन्यास लेने के बाद से कास्परोव केवल प्रदर्शनी या ब्लिट्ज प्रतियोगिताओं में ही खेले हैं जबकि आनंद अब कभी-कभार शीर्ष प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं।

इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में हर दिन चार बाजी होंगी जिसमें दो रैपिड और दो ब्लिट्ज बाजी होंगी। पहले दिन जहां चार अंक दांव पर होंगे तो वहीं दूसरे दिन यह दोगुने हो जाएंगे और प्रत्येक जीत पर दो अंक मिलेंगे। तीसरे दिन प्रत्येक बाजी जीतने पर तीन अंक मिलेंगे।

विजेता को 70,000 डॉलर (लगभग 62 लाख रुपये) मिलेंगे जबकि हारने वाले को 50,000 डॉलर (लगभग 44 लाख रुपये) मिलेंगे।

अगर 12 बाजी के बाद मैच बराबरी पर रहता है तो इनामी राशि आधी-आधी बांटी जाएगी जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 60,000 डॉलर (करीब 53 लाख रुपये) मिलेंगे। साथ ही 12 बाजी के लिए 24,000 डॉलर (करीब 21 लाख रुपये) की बोनस राशि भी मिलेगी।

Hindi Sports News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।