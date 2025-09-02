तुम तो AI जेनरेटेड प्लेयर हो...यानिक सिनर को लेकर अलेक्जेंडर बुब्लिक ने दिया हैरान करने वाला बयान

US Open 2025 में राउंड 16 का मुकाबला हारने के बाद अलेक्जेंडर बुब्लिक ने यानिक सिनर को लेकर कहा है कि आप तो एआई जेनरेटेड प्लेयर हो। यानिक सनिर ने लगभग एकतरफा मुकाबला में बुब्लिक को धराशायी कर दिया।

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आजकल बहुत चर्चा में है। खेल में भी इसका योगदान काफी बढ़ गया है। इस बीच एक दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने दूसरे दिग्गज टेनिस प्लेयर को लेकर बड़ा बयान दिया कि आप तो एआई जेनरेटेड प्लेयर हो। ये सब देखने को मिला है यूएस ओपन 2025 के राउंड 16 के मुकाबले में जो सोमवार की रात को इटली के यानिक सिनर और रूसी-कजाख टेनिस प्लेयर अलेक्जेंडर बुब्लिक के बीच खेला गया। एकतरफा मैच में हार मिलने के बाद बुब्लिक ने सिनर की तारीफ में उनको एआई जेनरेटेड प्लेयर बताया।

81 मिनट तक चले मुकाबले में यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर बुब्लिक को 6-1,6-1 और 6-1 से मात दी और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस हार के बाद अलेक्जेंडर बुब्लिक के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन वे जानते थे कि उनके सामने दिग्गज प्लेयर हैं। अलेक्जेंडर बुब्लिक ने मैच के बाद कहा, "आप बहुत अच्छे हो, ये तो कमाल है। तुम बिल्कुल AI जेनरेटेड प्लेयर जैसे हो।" वैसे तो ये जोक था, लेकिन जिस तरह की हार का सामना बुब्लिक ने किया, उससे यही लग रहा था कि वे किसी मशीन के आगे कोर्ट पर टेनिस का गेम खेल रहे हैं।