You are an AI generated player says Alexander Bublik to Jannik Sinner after losing US Open 2025 round 16 match तुम तो AI जेनरेटेड प्लेयर हो...यानिक सिनर को लेकर अलेक्जेंडर बुब्लिक ने दिया हैरान करने वाला बयान, Tennis Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़टेनिसYou are an AI generated player says Alexander Bublik to Jannik Sinner after losing US Open 2025 round 16 match

तुम तो AI जेनरेटेड प्लेयर हो...यानिक सिनर को लेकर अलेक्जेंडर बुब्लिक ने दिया हैरान करने वाला बयान

US Open 2025 में राउंड 16 का मुकाबला हारने के बाद अलेक्जेंडर बुब्लिक ने यानिक सिनर को लेकर कहा है कि आप तो एआई जेनरेटेड प्लेयर हो। यानिक सनिर ने लगभग एकतरफा मुकाबला में बुब्लिक को धराशायी कर दिया।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 11:41 AM
share Share
Follow Us on
तुम तो AI जेनरेटेड प्लेयर हो...यानिक सिनर को लेकर अलेक्जेंडर बुब्लिक ने दिया हैरान करने वाला बयान

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आजकल बहुत चर्चा में है। खेल में भी इसका योगदान काफी बढ़ गया है। इस बीच एक दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने दूसरे दिग्गज टेनिस प्लेयर को लेकर बड़ा बयान दिया कि आप तो एआई जेनरेटेड प्लेयर हो। ये सब देखने को मिला है यूएस ओपन 2025 के राउंड 16 के मुकाबले में जो सोमवार की रात को इटली के यानिक सिनर और रूसी-कजाख टेनिस प्लेयर अलेक्जेंडर बुब्लिक के बीच खेला गया। एकतरफा मैच में हार मिलने के बाद बुब्लिक ने सिनर की तारीफ में उनको एआई जेनरेटेड प्लेयर बताया।

81 मिनट तक चले मुकाबले में यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर बुब्लिक को 6-1,6-1 और 6-1 से मात दी और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस हार के बाद अलेक्जेंडर बुब्लिक के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन वे जानते थे कि उनके सामने दिग्गज प्लेयर हैं। अलेक्जेंडर बुब्लिक ने मैच के बाद कहा, "आप बहुत अच्छे हो, ये तो कमाल है। तुम बिल्कुल AI जेनरेटेड प्लेयर जैसे हो।" वैसे तो ये जोक था, लेकिन जिस तरह की हार का सामना बुब्लिक ने किया, उससे यही लग रहा था कि वे किसी मशीन के आगे कोर्ट पर टेनिस का गेम खेल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:साउदी की बादशाहत समाप्त, राशिद बने T20I क्रिकेट के सबसे बड़े शिकारी; TOP 5 LIST

पहले गेम से ही यानिक सिनर लगातार आक्रामक रहे। उन्होंने बुब्लिक की सर्विस तुरंत तोड़ दी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने लेजर-शार्प बेसलाइन प्ले से लगातार दबाव बनाते रहे और मशीन जैसी निरंतरता के साथ कमाल के पॉइंट्स बटोरते चले गए। शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी की सटीकता और गति के आगे बुब्लिक बेबस नजर आए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिनर ने कहा, "मुझे लगा जैसे आज मैं बेहतरीन टेनिस खेल रहा हूं। मैं बहुत जल्दी ही उनकी सर्विस तोड़ने में कामयाब रहा, जिससे मुझे थोड़ी बेहतर सर्विस करने और कोर्ट के पीछे से थोड़ा बेहतर खेलने का आत्मविश्वास मिला।"

US Open

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।