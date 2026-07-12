Wimbledon Final Live: यानिक सिनर और ज्वेरेव के बीच खिताबी मुकाबला हुआ शुरू, होगी कांटे की टक्कर
Wimbledon Final Live: गत चैम्पियन यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच रविवार को विंबलडन फाइनल खेला जा रहा। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने महिला एकल खिताब पर कब्जा जमाया।
Wimbledon Final Live: विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जानिक सिनर और दूसरी सीड अलेक्जेंडर ज्वेरेव रविवार को विंबलडन चैंपियनशिप मैच के लिए कोर्ट पर उतरे हैं और दोनों ही 'द ऑल इंग्लैंड क्लब' के लॉन पर एक यादगार जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 खिलाड़ी सिनर ने द ऑल इंग्लैंड क्लब में सात बार के चैंपियन जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। 2025 में अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने के लिए अपने बड़े विरोधी कार्लोस अल्काराज को हराने के बाद, सिनर रविवार को अलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ फाइनल में अपने ताज का सफल बचाव करने की कोशिश करेंगे।
Wimbledon Final Live:
पहला सेट
जानिक सिनर और दूसरी सीड अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पहले सेट में दमदार खेल दिखाया है। सिनर ने पहले बढ़त बनाई फिर ज्वेरेव ने बराबरी की और फिर एक समय सिनर ने 4-3 की बढ़त हासिल कर ली है।
दूसरी सीड वाले ज्वेरेव ने घरेलू वाइल्ड कार्ड आर्थर फेरी के खिलाफ 7-6(0), 6-2, 6-4 से जीत के साथ अपना फाइनल बर्थ बुक किया। 2026 में यह पहली बार होगा जब टॉप दो सीड किसी मेजर टूर्नामेंट के मेन्स सिंगल्स फाइनल में मिलेंगे, जबकि 2025 में सभी चार ग्रैंड स्लैम इवेंट्स में ऐसा हुआ था। सिनर निश्चित रूप से ऐसे खिलाड़ी हैं जो समझते हैं कि अच्छे नतीजों से कितना आत्मविश्वास मिलता है। इस सीज़न की शुरुआत में, इटली के इस खिलाड़ी ने लगातार 30 मैच जीते, जो उनके करियर का सबसे लंबा विनिंग स्ट्रीक था। इस दौरान उन्होंने लगातार पाँच एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीते।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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