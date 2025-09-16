टेनिस कोर्ट में धमाल मचाने के बाद अब पॉडकास्ट की दुनिया में उतरी सेरेना और वीनस विलियम्स

टेनिस कोर्ट में धमाल मचाने के बाद अब विलियम्स बहनें यानी वीनस और सेरेना विलियम्स ने अब पॉडकास्ट की दुनिया में कदम रखा है। बुधवार को उनके पॉडकास्ट का पहला एपिसोड लॉन्च होगा। दोनों बहनों की गिनती टेनिस की महान खिलाड़ियों में होती है।

टेनिस कोर्ट पर लंबे समय तक धूम मचाने के बाद विलियम्स बहनेंं सेरेना और वीनस अब पॉडकास्ट की दुनिया में उतर रही हैं। यह दोनों बहनें टेनिस जगत की महान खिलाड़ियों में शामिल हैं और उन्होंने लंबे समय तक महिला टेनिस में अपना दबदबा बना कर रखा था।

सेरेना ने 2022 में अमेरिकी ओपन के रूप में अपना आखिरी टूर्नामेंट खेला था जबकि वीनस ने हाल में वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लैम के एकल, महिला युगल और मिश्रित युगल में प्रतिस्पर्धा की थी।

सेरेना और वीनस बुधवार को एक्स पर अपने पॉडकास्ट का पहला एपिसोड लॉन्च करेंगी।

पॉडकास्ट का नाम ‘‘स्टॉकटन स्ट्रीट’’ है। यह नाम कैलिफ़ोर्निया के कॉम्पटन में उनके घर के नाम पर रखा गया है। यह हर दूसरे हफ़्ते बुधवार को प्रसारित होगा और इसे एक्स पर जारी किया जाएगा।