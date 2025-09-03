US Open 2025 Yuki Bhambri breaks all barriers reaches Grand Slam quarter finals for the first time but as Mens doubles यूएस ओपन 2025: युकी भांबरी ने तोड़ी सारी बाधाएं, पहली बार पहुंचे ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में, Tennis Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़टेनिसUS Open 2025 Yuki Bhambri breaks all barriers reaches Grand Slam quarter finals for the first time but as Mens doubles

यूएस ओपन 2025: युकी भांबरी ने तोड़ी सारी बाधाएं, पहली बार पहुंचे ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में

युकी भांबरी अपने कैरियर में पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए जिन्होंने माइकल वीनस के साथ अमेरिकी ओपन मेंस डबल्स के अंतिम आठ में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है।

Bhasha न्यूयॉर्कWed, 3 Sep 2025 01:50 PM
share Share
Follow Us on
यूएस ओपन 2025: युकी भांबरी ने तोड़ी सारी बाधाएं, पहली बार पहुंचे ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में

भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी ने यूएस ओपन 2025 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वे पहली बार अपने करियर में किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल हुए हैं। इस तरह उन्होंने इतिहास रच दिया है। यह सफलता उन्होंने न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार माइकल वीनस के साथ मेंस डबल्स मुकाबले में हासिल की। यूएस ओपन में 14वीं वरीयता प्राप्त युकी भांबरी और माइकल वीनस की जोड़ी ने अपने तीसरे दौर के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया।

युकी भांबरी और माइकल वीनस ने मिलकर जर्मनी के अनुभवी खिलाड़ियों केविन क्रावीत्ज और टिम पुएत्ज की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से मात दी। यह मुकाबला एक घंटे 23 मिनट तक चला, जिसमें भारतीय-न्यूजीलैंड की जोड़ी ने अपनी सर्विस और नेट गेम पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। इस जीत के साथ ही वे टूर्नामेंट के अंतिम आठ में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रहे। हालांकि, अगला मुकाबला भांबर-वीनस की जोड़ी के लिए बहुत कठिन होने वाला है।

क्वार्टर फाइनल में युकी भांबरी और माइकल वीनस को क्रोएशिया के निकोला मेकटिच और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी से भिड़ना होगा। यह मुकाबला भांबरी के लिए एक और बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि मेकटिच और राम दोनों ही अनुभवी और सफल डबल्स प्लेयर हैं। हालांकि, जिस तरह का प्रदर्शन भांबरी-वीनस ने पिछले मैचों में किया है, उससे उम्मीद है कि वे इस मुकाबले में भी कड़ी टक्कर देंगे।

ये भी पढ़ें:सेमीफाइनल में भिड़ेंगे अल्काराज और जोकोविच, कड़े मुकाबले के लिए हो जाइए तैयार

युकी भांबरी के लिए यह जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि उनका सिंगल्स का करियर चोटों से बुरी तरह प्रभावित रहा है। 33 वर्षीय भांबरी अपने एकल करियर में कभी किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन डबल्स में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और पहली बार ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। इसके अलावा वे फ्रेंच ओपन और विंबलडन में तीसरे दौर तक पहुंच चुके हैं।

जियोहॉटस्टार सेबातचीत में युकी भांबरी ने यूएस ओपन में भारत का प्रतिनिधित्व करने पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, "मुझे कई साथी भारतीयों के साथ इस मंच को साझा करने का सौभाग्य मिला है, और हमारे देश में अमृतराज (विजय अमृतराज), कृष्णन (रमेश कृष्णन), लिएंडर (लिएंडर पेस), महेश (महेश भूपति) और रोहन (रोहन बोपन्ना) जैसे दिग्गजों के साथ एक समृद्ध टेनिस विरासत है। अंततः, सबसे बड़ा दबाव अक्सर भीतर से आता है, क्योंकि मैं जब भी कोर्ट पर कदम रखता हूं, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करता हूं। भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है, और मैं वास्तव में हर पल को संजोता हूं, खासकर यहां, यूएस ओपन में। मुझे अगले दौर में आगे बढ़ने की खुशी है, और मैं आगे बढ़ते रहने और यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि हम कितना आगे जा सकते हैं।”

इस बीच प्रतिभाशाली माया राजेश्वरन रेवती जूनियर वर्ग के दूसरे दौर में ब्रिटेन की दूसरी वरीयता प्राप्त हन्नाह क्लगमैन से 6-7, 6-4, 3-6 से हारकर बाहर हो गईं। वह युगल वर्ग में भी अपनी जोड़ीदार लाइमा सिनाली के साथ चौथी वरीयता प्राप्त लूना व्लाडसन और जेलाइन वेंड्रोम के हाथों 2-6, 2-6 से हारकर बाहर हो गई। हितेश चौहान और कृष त्यागी भी लड़कों के युगल वर्ग के दूसरे दौर में हार गए ।

US Open

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।