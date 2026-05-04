फ्रेंच ओपन 2026 की प्राइज मनी से नाखुश हैं नोवाक जोकोविच समेत ये दिग्गज सितारे, बताई वजह
नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, एरीना सबालेंका और कोको गॉफ सहित कई प्रमुख खिलाड़ियों ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि को लेकर अपनी गहरी निराशा व्यक्त की है।
महान टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच समेत दुनिया के तमाम दिग्गज टेनिस खिलाड़ियों ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि को लेकर ''अपनी गहरी निराशा'' व्यक्त की है। नोवाक जोकोविच के अलावा यानिक सिनर, एरीना सबालेंका और कोको गॉफ समेत कई प्रमुख खिलाड़ी टूर्नामेंट में मिलने वाली इनामी राशि से नाखुश हैं। यह क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता इस महीने के आखिर में पेरिस में शुरू होगी।
फ्रेंच ओपन 2026 की प्राइज मनी को लेकर टेनिस खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी कुछ अन्य मांगें भी हैं, जिन पर आयोजकों ने ध्यान नहीं दिया है। इनमें बेहतर प्रतिनिधित्व, स्वास्थ्य और पेंशन शामिल हैं। खिलाड़ियों की यह मांग तब आई जब फ्रेंच ओपन के आयोजकों ने पिछले महीने घोषणा की थी कि रोलां गैरां पर खेले जाने वाले टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि में लगभग 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल पुरस्कार राशि 61.7 मिलियन यूरो (72.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3 मिलियन यूरो अधिक है।
हिस्सेदारी घटी है- खिलाड़ी
खिलाड़ियों ने सोमवार को जारी बयान में कहा, ''फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के राजस्व में खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 2024 में 15.5 प्रतिशत से घट गई है और 2026 में इसके 14.9 प्रतिशत रहने की संभावना है।'' फ्रेंच ओपन इसी महीने 24 मई से शुरू होने वाला है। पुरुष और महिला एकल चैंपियन को 28 लाख यूरो और उपविजेता खिलाड़ियों को 14 लाख यूरो मिलेंगे। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को सात लाख 50 हजार यूरो, जबकि पहले दौर में हारने वाले खिलाड़ियों को 87000 यूरो मिलेंगे।
पुरुष और महिला युगल विजेताओं को 6 लाख यूरो और मिश्रित युगल चैंपियन को 1 लाख 22 हजार यूरो मिलेंगे। हालांकि, खिलाड़ियों ने बयान में कहा, ''असली आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं। टूर्नामेंट के आयोजकों के अनुसार फ्रेंच ओपन ने 2025 में 395 मिलियन यूरो का राजस्व प्राप्त किया, जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक था। इसके बावजूद पुरस्कार राशि में केवल 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तरह से खिलाड़ियों का राजस्व में हिस्सा घटकर 14.3 प्रतिशत रह गया है।''
फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट यानी लाल बजरी से बने कोर्ट पर खेला जाता है। इसके बादशाह राफेल नडाल कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 14 बार सिंगल्स में ये ग्रैंड स्लैम जीता है। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज हैं। वहीं, वुमेंस सिंगल्स में यह खिताब पिछले साल कोको गॉफ ने जीता हैं। क्रिस एवर्ट ने सबसे ज्यादा बार वुमेंस सिंगल्स का ये ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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