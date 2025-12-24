Hindustan Hindi News
टेनिस स्टार वीनस विलियम्स ने एंड्रिया प्रेटी से की शादी, 5 दिन तक चला समारोह

टेनिस स्टार वीनस विलियम्स ने एंड्रिया प्रेटी से की शादी, 5 दिन तक चला समारोह

संक्षेप:

दिग्गज टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स ने एंड्रिया प्रेटी से शादी कर ली है। वीनस ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह घोषणा की। वीनस और प्रेटी फ्लोरिडा के पाम बीच में सप्ताहांत में पांच दिवसीय समारोह के विवाह बंधन में बंधे।

Dec 24, 2025 04:28 pm IST
दिग्गज टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स ने एंड्रिया प्रेटी से शादी कर ली है। वीनस ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह घोषणा की। वीनस और प्रेटी फ्लोरिडा के पाम बीच में सप्ताहांत में पांच दिवसीय समारोह के विवाह बंधन में बंधे।

जुलाई में टूर स्तरीय एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनने के बाद 45 वर्षीय वीनस ने डीसी ओपन में स्टैंड में मौजूद अपने मंगेतर का आभार व्यक्त किया था। आईएमडीबी वेबसाइट के अनुसार प्रेटी डेनमार्क में जन्में इतालवी मॉडल और अभिनेता हैं।

वॉशिंगटन में आयोजित डीसी ओपन में भाग लेने से पहले वीनस ने 16 महीनों तक किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था।

सात बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन वीनस जनवरी में शुरू होने वाले डब्ल्यूटीए टूर पर लगातार 33वें सत्र में खेलने की योजना बना रही हैं।

टेनिस लेजेंड वीनस विलियम्स और एक्टर एंड्रिया प्रेटी पहली बार 2024 में मिलान फैशन वीक में मिले थे, एक ऐसा इवेंट जिसमें दोनों में से किसी ने भी जाने का प्लान नहीं बनाया था।

वीनस याद करते हुए कहती हैं, ‘हम गुच्ची शो में मिले थे।’ वोग के अनुसार, एंड्रिया ने एक एपेरिटिवो के दौरान उनसे बात की, जिससे बातचीत शुरू हुई और फिर व्हाट्सएप पर बातचीत हुई और उनके परिवार के साथ लंदन में मुलाकात हुई।

वीनस ने कहा, ‘मैं अपनी बहनों के साथ लेक कोमो में ट्रिप पर थी जब मुझे आखिरी मिनट में इनवाइट मिला और मैंने अचानक जाने का फैसला किया, और एंड्रिया थके हुए थे। हम दोनों में से कोई भी वहां जाने का प्लान नहीं बना रहा था।’

उन्होंने कहा, ‘लंदन में हमारी डेट्स के बाद, मुझे बस पता था कि मैं उससे शादी करने वाली हूं।’ मिलने के दस दिन बाद, वीनस को एडेनोमायोमा का पता चला। एंड्रिया ने इटली में कंसल्टेशन और सर्जरी के दौरान उनका साथ दिया।

छह महीने बाद, 31 जनवरी, 2025 को टस्कनी में उनकी सगाई हुई, जिसमें एंड्रिया ने थर्मल पूल में एक रोमांटिक दिन के बाद प्रपोज किया। वीनस याद करते हुए कहती हैं, "मैं खुशी से उछलना और हंसना बंद नहीं कर पा रही थी।"

उनकी पहली शादी 18 सितंबर को इस्चिया, इटली में हुई, जिसके बाद वीनस की फ्लोरिडा की जड़ों का सम्मान करने के लिए पाम बीच में दूसरा समारोह हुआ।

हफ्ते भर चले सेलिब्रेशन में यॉट पार्टी, पूल पार्टी, स्पोर्ट्स इवेंट और परिवार और दोस्तों के साथ डिनर शामिल थे। वीनस कहती हैं, "हमें हर दिन अपने घर में लोगों का स्वागत करना पसंद है।"

वोग के अनुसार, कपल ने शुक्रवार सुबह एक प्राइवेट कोर्टहाउस सेरेमनी की, जिसे उन्होंने "सुंदर, शांत, पवित्र, रोमांचक और शानदार" बताया। वीनस ने मोरिली न्यूयॉर्क की ड्रेस पहनी थी, जबकि एंड्रिया अपनी मां के साथ जैक्सन 5 के "आई विल बी देयर" गाने पर बाहर आए।

रिसेप्शन में दिल को छू लेने वाली कसमें, फ्लेमिंगोस के "आई ओनली हैव आइज फॉर यू" पर पहला डांस और देर रात आफ्टर-पार्टी शामिल थी। (एजेंसियों से इनपुट के साथ)

