टेनिस खिलाड़ियों के साथ हो रहा चिड़ियाघर के जानवरों जैसा व्यवहार, दिग्गज महिला खिलाड़ी ने उठाई आवाज

पोलैंड की स्टार टेनिस प्लेयर इगा स्वियातेक ने बुधवार को मेलबर्न में उसी विषय को आगे बढ़ाया, जिसे कोको गॉफ ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मंगलवार को उठाया था। अमेरिका की 21 वर्षीय खिलाड़ी कोको गॉफ क्वार्टर फाइनल में हार गई थीं। इसके बाद कोर्ट के बाहर निराशा में उन्होंने रैकेट तोड़ दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया था, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई थी।

गॉफ ने कहा था कि उन असीमित पहुंच वाले कैमरों के बारे में विचार करने की जरूरत है, जो खिलाड़ियों को लॉकर रूम से लेकर कोर्ट तक और बीच में लगभग हर जगह ट्रैक करते हैं। स्वियातेक से बुधवार को पांचवीं वरीयता प्राप्त एलेना रयबाकिना से क्वार्टरफाइनल में 7-5, 6-1 से हारने के बाद पूछा गया कि खिलाड़ियों के लिए ऐसे क्षेत्रों की कमी के बारे में वह कैसा महसूस करती हैं जहां कैमरों की नजर ना हो।

स्वियातेक ने कहा, ‘‘सवाल यह है कि हम टेनिस खिलाड़ी हैं या हम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह हैं, जहां उनकी शौच करते समय भी निगरानी की जाती है, आप जानते हैं ना?’’ उन्होंने अपने आखिरी संदर्भ के लिए माफी मांगते हुए कहा, ‘‘ठीक है, यह स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति थी, लेकिन थोड़ी निजता मिल जाए तो अच्छा होगा। यह भी अच्छा होगा कि आपकी अपनी प्रक्रिया हो और आपको हमेशा किसी की निगरानी में नहीं रहना पड़े।’’

स्वियातेक के पहचान पत्र भूल जाने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। यह सब तब हुआ, जब वह महिला टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी हैं और उन्होंने चार फ्रेंच ओपन के साथ-साथ विंबलडन और यूएस ओपन भी जीते हैं, लेकिन सुरक्षा तो सुरक्षा ही होती है। अन्य प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ियों की गतिविधियों पर कैमरे की नजर होती है और ऑस्ट्रेलियाई ओपन इस मामले में अपवाद नहीं है।

स्टेडियम के गैर सार्वजनिक क्षेत्रों के कुछ दृश्य हमेशा प्रसारित नहीं होते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कैमरे में कैद होने वाले कुछ पल प्यारे, जानकारीपूर्ण या फिर बेहद नाटकीय होने के कारण वायरल हो जाते हैं। विश्व में दूसरे नंबर की खिलाड़ी स्वियातेक ने कहा कि उनके खेल के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका अभ्यास वह मैच के लिए मैदान में उतरने से ठीक पहले करना चाहती हैं और इसलिए ‘‘यह अच्छा होगा अगर उन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वह कैमरे की नजर में आए बिना ऐसा कर सकें।’’

पोलैंड की इस 24 वर्ष की खिलाड़ी ने कहा, ‘‘हम टेनिस खिलाड़ी हैं और हमें कोर्ट और मीडिया में देखा जाना चाहिए। यह हमारा काम है। यह हमारा काम नहीं है कि जब आप अपना एक्रीडिटेशन (मान्यता पत्र) भूल जाए तो उसकी मीम बन जाए।’’ विश्व में तीसरे नंबर की खिलाड़ी और दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में एलिना स्वितोलिना से हारने के बाद ‘प्लेयर्स एरिया’ के पास कंक्रीट के फर्श पर अपना रैकेट सात बार पटका।