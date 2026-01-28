Hindustan Hindi News
टेनिस खिलाड़ियों के साथ हो रहा चिड़ियाघर के जानवरों जैसा व्यवहार, दिग्गज महिला खिलाड़ी ने उठाई आवाज

Jan 28, 2026 01:31 pm ISTVikash Gaur Bhasha, मेलबर्न
पोलैंड की स्टार टेनिस प्लेयर इगा स्वियातेक ने बुधवार को मेलबर्न में उसी विषय को आगे बढ़ाया, जिसे कोको गॉफ ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मंगलवार को उठाया था। अमेरिका की 21 वर्षीय खिलाड़ी कोको गॉफ क्वार्टर फाइनल में हार गई थीं। इसके बाद कोर्ट के बाहर निराशा में उन्होंने रैकेट तोड़ दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया था, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई थी।

गॉफ ने कहा था कि उन असीमित पहुंच वाले कैमरों के बारे में विचार करने की जरूरत है, जो खिलाड़ियों को लॉकर रूम से लेकर कोर्ट तक और बीच में लगभग हर जगह ट्रैक करते हैं। स्वियातेक से बुधवार को पांचवीं वरीयता प्राप्त एलेना रयबाकिना से क्वार्टरफाइनल में 7-5, 6-1 से हारने के बाद पूछा गया कि खिलाड़ियों के लिए ऐसे क्षेत्रों की कमी के बारे में वह कैसा महसूस करती हैं जहां कैमरों की नजर ना हो।

स्वियातेक ने कहा, ‘‘सवाल यह है कि हम टेनिस खिलाड़ी हैं या हम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह हैं, जहां उनकी शौच करते समय भी निगरानी की जाती है, आप जानते हैं ना?’’ उन्होंने अपने आखिरी संदर्भ के लिए माफी मांगते हुए कहा, ‘‘ठीक है, यह स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति थी, लेकिन थोड़ी निजता मिल जाए तो अच्छा होगा। यह भी अच्छा होगा कि आपकी अपनी प्रक्रिया हो और आपको हमेशा किसी की निगरानी में नहीं रहना पड़े।’’

स्वियातेक के पहचान पत्र भूल जाने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। यह सब तब हुआ, जब वह महिला टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी हैं और उन्होंने चार फ्रेंच ओपन के साथ-साथ विंबलडन और यूएस ओपन भी जीते हैं, लेकिन सुरक्षा तो सुरक्षा ही होती है। अन्य प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ियों की गतिविधियों पर कैमरे की नजर होती है और ऑस्ट्रेलियाई ओपन इस मामले में अपवाद नहीं है।

स्टेडियम के गैर सार्वजनिक क्षेत्रों के कुछ दृश्य हमेशा प्रसारित नहीं होते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कैमरे में कैद होने वाले कुछ पल प्यारे, जानकारीपूर्ण या फिर बेहद नाटकीय होने के कारण वायरल हो जाते हैं। विश्व में दूसरे नंबर की खिलाड़ी स्वियातेक ने कहा कि उनके खेल के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका अभ्यास वह मैच के लिए मैदान में उतरने से ठीक पहले करना चाहती हैं और इसलिए ‘‘यह अच्छा होगा अगर उन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वह कैमरे की नजर में आए बिना ऐसा कर सकें।’’

पोलैंड की इस 24 वर्ष की खिलाड़ी ने कहा, ‘‘हम टेनिस खिलाड़ी हैं और हमें कोर्ट और मीडिया में देखा जाना चाहिए। यह हमारा काम है। यह हमारा काम नहीं है कि जब आप अपना एक्रीडिटेशन (मान्यता पत्र) भूल जाए तो उसकी मीम बन जाए।’’ विश्व में तीसरे नंबर की खिलाड़ी और दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में एलिना स्वितोलिना से हारने के बाद ‘प्लेयर्स एरिया’ के पास कंक्रीट के फर्श पर अपना रैकेट सात बार पटका।

पता चला कि रॉड लेवर एरिना में लॉकर रूम को छोड़कर शायद ही कोई ऐसी जगह हो जो कैमरों की पहुंच से बाहर हो। गॉफ ने इसके बाद कहा था, ‘‘ऐसा ही कुछ मेरे साथ यूएस ओपन के फाइनल में एरिना (सबालेंका) के खिलाफ मैच के बाद हुआ था। मुझे लगता है कि इसका प्रसारण करने की जरूरत नहीं थी। मैंने ऐसी जगह जाने की कोशिश की जहां मुझे लगा कि कैमरा नहीं है, क्योंकि मुझे कोर्ट पर रैकेट तोड़ना पसंद नहीं है।’’

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें

