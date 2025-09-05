Sabalenka one win away from second consecutive US Open title सबालेंका अमेरिकी ओपन में लगातार दूसरे खिताब से एक जीत दूर, Tennis Hindi News - Hindustan
Hindi Newsखेल न्यूज़टेनिसSabalenka one win away from second consecutive US Open title

यूएस ओपन के महिला एकल वर्ग की दोनों फाइनलिस्ट तय हो गई हैं। पिछली चैंपियन एरिना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में अमांडा एनिसिमोवा ने नाओमी ओसाका को शिकस्त दी।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाFri, 5 Sep 2025 11:57 AM
पिछली चैंपियन एरिना सबालेंका ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके जेसिका पेगुला को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल में लगातार दूसरे खिताब की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला अमांडा एनिसिमोवा से होगा जिन्होंने गुरुवार को ही दूसरे सेमीफाइनल में नाओमी ओसाका को शिकस्त दी।

एरिना सबालेंका और जेसिका पेगुला के बीच ही पिछले साल का फाइनल हुआ था। तब पेगुला को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार उनके सामने सेमीफाइनल में सबालेंका को हराकर पिछली खिताबी हार का बदला चुकता करने का मौका था, लेकिन वह चूक गईं। सबालेंका ने गुरुवार रात को अपने तीसरे मैच प्वाइंट को भुनाते हुए पेगुला पर 4-6, 6-3, 6-4 से जीत हासिल की।

सबालेंका ने बाद में कहा, ‘‘मैं बहुत भावुक हो गई थी। मैं बस यही सोच रही थी, 'हे भगवान, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृपा करके इस मैच को जल्दी से समाप्त करो। मैं मैच के दौरान हर अगले अंक पर ध्यान केंद्रित कर रही थी।’’

मैच समाप्त होने के बाद सबालेंका अपनी एड़ियों पर पीछे हटी, अपनी बाहें फैलाई और चीख पड़ी।

शीर्ष वरीयता प्राप्त सबालेंका अब पिछले 11 वर्षों में फ्लशिंग मीडोज में लगातार चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला बनने की कोशिश करेंगी। सेरेना विलियम्स ने 2012 से 2014 तक लगातार तीन चैंपियनशिप जीती थीं।

पेगुला के खिलाफ अपने करियर में 8-2 का रिकॉर्ड बनाने के बाद सबालेंका ने कहा, ‘‘मुझे यह जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उम्मीद है कि मैं फाइनल में भी अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखूंगी।’’

