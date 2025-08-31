Rohan Bopanna And Yuki Bhambri bow out of US Open Commanding win for Yuki Bhambri रोहन बोपन्ना अमेरिकी ओपन से हुए बाहर, अर्जुन काधे का भी कटा पत्ता; युकी भांबरी ने दर्ज की शानदार जीत, Tennis Hindi News - Hindustan
रोहन बोपन्ना अमेरिकी ओपन से हुए बाहर, अर्जुन काधे का भी कटा पत्ता; युकी भांबरी ने दर्ज की शानदार जीत

रोहन बोपन्ना अमेरिकी ओपन से बाहर हो गए हैं अर्जुन काधे का भी पत्ता कट गया। वहीं, युकी भांबरी और उनके जोड़ीदार माइकल वीनस शानदार जीत दर्ज की।

Bhasha Sun, 31 Aug 2025 11:05 AM
भारत के युकी भांबरी और न्यूजीलैंड के उनके जोड़ीदार माइकल वीनस ने न्यूयॉर्क में मार्कोस गिरोन और लर्नर टिएन की अमेरिकी जोड़ी को करारी शिकस्त देकर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश किया, लेकिन रोहन बोपन्ना और अर्जुन काधे अपने अपने जोड़ीदारों के साथ हारकर बाहर हो गए।

भांबरी और वीनस की 14वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 6-0, 6-3 से जीत हासिल की। उन्होंने अपनी विरोधी टीम को किसी भी समय वापसी का मौका नहीं दिया और मैच में सिर्फ तीन गेम गंवाए।

भांबरी और वीनस ने पहले सेट में एक भी गेम नहीं गंवाया और दूसरे सेट में भी अपनी लय बरकरार रखा। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों की सर्विस जल्दी ही तोड़ दी और आसानी से मैच अपने नाम किया।

भारत के स्टार खिलाड़ी बोपन्ना और मोनाको के उनके जोड़ीदार रोमेन अर्नेडो शनिवार की रात को खेले गए मैच में रॉबर्ट कैश और जेम्स ट्रेसी की अमेरिकी जोड़ी से मात्र एक घंटे पांच मिनट में 4-6, 3-6 से हार गए।

कैश और ट्रेसी ने शानदार प्रदर्शन किया और ब्रेक प्वाइंट को प्रभावी ढंग से भुनाया। इस बीच अमेरिकी ओपन में पदार्पण कर रहे काधे और उनके जोड़ीदार डिएगो हिडाल्गो का मुकाबला मैट पैविक और मार्सेलो अरेवालो की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से था।

काधे और हिडाल्गो ने पहला सेट जीतकर दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को थोड़ा परेशान किया, लेकिन आखिर में 7-5, 6-7(4), 4-6 से हार गए।

