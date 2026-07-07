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विराट कोहली से मिलना चाहता हूं और उनके साथ... नोवाक जोकोविच ने बताया क्या है उनकी दिली ख्वाहिश?

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महान टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली से मुलाकात करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि वह विराट कोहली के साथ क्रिकेट और टेनिस खेलना पसंद करेंगे और वह भी भारत में आकर।

विराट कोहली से मिलना चाहता हूं और उनके साथ... नोवाक जोकोविच ने बताया क्या है उनकी दिली ख्वाहिश?

सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दिग्गज नोवाक जोकोविच की ख्वाहिश भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली से मिलने की है। वे भारत में आकर विराट कोहली की मेजबानी में पूरा देश घूमना चाहते हैं। नोवाक विराट के साथ क्रिकेट और टेनिस खेलना चाहते हैं। इसके बारे में उन्होंने विंबलडन में बताया है, जहां वे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तीन जीत के बाद वह एक बार फिर से ग्रैंड स्लैम विजेता बन सकते हैं।

जियोस्टार से बात करते हुए नोवाक जोकोविच ने कहा, "मेरी बहुत सी विरासत इस बात पर बनी है कि मैंने विंबलडन में क्या हासिल किया है। मैंने यह कई बार कहा है और मैं हमेशा इस बारे में खुलकर बात करता रहा हूं। यह वह टूर्नामेंट था, जिसे जीतने का मैंने बचपन में सपना देखा था। मैं हमेशा यहां अच्छा करना चाहता था, हमेशा विंबलडन जीतना चाहता था और दुनिया का नंबर एक खिलाड़ी बनना चाहता था। मुझे 2011 में यह अनुभव करने का सौभाग्य मिला और फिर, कुल सात बार टूर्नामेंट जीतना और इतने सारे फाइनल में खेलना, यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। किसी कारण से, मैं हमेशा इस घास की सतह पर, खासकर सेंटर कोर्ट पर, अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टेनिस खेलने में कामयाब रहा हूं। एनर्जी, इतिहास, माहौल, यह सब मुझमें कुछ अलग लाता है। मैं इन मौकों को हल्के में नहीं लेता। अभी भी अपना और खेल का इतिहास लिख पाना, अभी भी इस लेवल पर प्रदर्शन करना और एक और क्वार्टर-फाइनल में पहुंचना, यह बहुत मायने रखता है। उम्मीद है, मैं इस साल कम से कम कुछ और कदम आगे बढ़ पाऊंगा।"

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नोवाक ने की विराट कोहली की जमकर तारीफ

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली की तारीफ भी उन्होंने की और भारत आने की अपनी इच्छा के बारे में बताते हुए कहा, "मुझे विराट कोहली के साथ कुछ क्रिकेट और टेनिस खेलना अच्छा लगेगा। मैं जल्द ही इंडिया आने का प्लान बना रहा हूं और हम इस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि विराट एक ग्लोबल स्टार हैं, लेकिन खासकर इंडिया में, वह कमाल के हैं। मैं चाहूंगा कि वह मेरे होस्ट बनें और मुझे घुमाएँ। मैं उनकी और इंडियन क्रिकेट की बहुत इज्ज़त करता हूं। सर्बिया में क्रिकेट इतना बड़ा नहीं है, जहां से मैं आता हूं, लेकिन मेरी टीम में कुछ लोग ब्रिटिश हैं और उन्हें क्रिकेट पसंद है। इसलिए मैं पिछले 10 से 15 सालों से इस गेम के बारे में सीख रहा हूं। मुझे अभी भी अपनी क्रिकेट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। शायद विराट मेरी टेक्निक और बैट स्विंग में मेरी मदद कर सकें, लेकिन सच में, मैं उनकी बहुत इज्ज़त करता हूं और उनकी तारीफ करता हूं। मुझे उनके होम कंट्री इंडिया में उनसे मिलने का मौका मिलना अच्छा लगेगा।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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