विराट कोहली से मिलना चाहता हूं और उनके साथ... नोवाक जोकोविच ने बताया क्या है उनकी दिली ख्वाहिश?
महान टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली से मुलाकात करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि वह विराट कोहली के साथ क्रिकेट और टेनिस खेलना पसंद करेंगे और वह भी भारत में आकर।
सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दिग्गज नोवाक जोकोविच की ख्वाहिश भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली से मिलने की है। वे भारत में आकर विराट कोहली की मेजबानी में पूरा देश घूमना चाहते हैं। नोवाक विराट के साथ क्रिकेट और टेनिस खेलना चाहते हैं। इसके बारे में उन्होंने विंबलडन में बताया है, जहां वे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तीन जीत के बाद वह एक बार फिर से ग्रैंड स्लैम विजेता बन सकते हैं।
जियोस्टार से बात करते हुए नोवाक जोकोविच ने कहा, "मेरी बहुत सी विरासत इस बात पर बनी है कि मैंने विंबलडन में क्या हासिल किया है। मैंने यह कई बार कहा है और मैं हमेशा इस बारे में खुलकर बात करता रहा हूं। यह वह टूर्नामेंट था, जिसे जीतने का मैंने बचपन में सपना देखा था। मैं हमेशा यहां अच्छा करना चाहता था, हमेशा विंबलडन जीतना चाहता था और दुनिया का नंबर एक खिलाड़ी बनना चाहता था। मुझे 2011 में यह अनुभव करने का सौभाग्य मिला और फिर, कुल सात बार टूर्नामेंट जीतना और इतने सारे फाइनल में खेलना, यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। किसी कारण से, मैं हमेशा इस घास की सतह पर, खासकर सेंटर कोर्ट पर, अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टेनिस खेलने में कामयाब रहा हूं। एनर्जी, इतिहास, माहौल, यह सब मुझमें कुछ अलग लाता है। मैं इन मौकों को हल्के में नहीं लेता। अभी भी अपना और खेल का इतिहास लिख पाना, अभी भी इस लेवल पर प्रदर्शन करना और एक और क्वार्टर-फाइनल में पहुंचना, यह बहुत मायने रखता है। उम्मीद है, मैं इस साल कम से कम कुछ और कदम आगे बढ़ पाऊंगा।"
नोवाक ने की विराट कोहली की जमकर तारीफ
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली की तारीफ भी उन्होंने की और भारत आने की अपनी इच्छा के बारे में बताते हुए कहा, "मुझे विराट कोहली के साथ कुछ क्रिकेट और टेनिस खेलना अच्छा लगेगा। मैं जल्द ही इंडिया आने का प्लान बना रहा हूं और हम इस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि विराट एक ग्लोबल स्टार हैं, लेकिन खासकर इंडिया में, वह कमाल के हैं। मैं चाहूंगा कि वह मेरे होस्ट बनें और मुझे घुमाएँ। मैं उनकी और इंडियन क्रिकेट की बहुत इज्ज़त करता हूं। सर्बिया में क्रिकेट इतना बड़ा नहीं है, जहां से मैं आता हूं, लेकिन मेरी टीम में कुछ लोग ब्रिटिश हैं और उन्हें क्रिकेट पसंद है। इसलिए मैं पिछले 10 से 15 सालों से इस गेम के बारे में सीख रहा हूं। मुझे अभी भी अपनी क्रिकेट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। शायद विराट मेरी टेक्निक और बैट स्विंग में मेरी मदद कर सकें, लेकिन सच में, मैं उनकी बहुत इज्ज़त करता हूं और उनकी तारीफ करता हूं। मुझे उनके होम कंट्री इंडिया में उनसे मिलने का मौका मिलना अच्छा लगेगा।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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