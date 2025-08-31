US Open 2025: यानिक सिनर का 4 सेट में मैच जीतने से ये सिलसिला टूटा तो बोले- मैं कोई मशीन नहीं हूं

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना विजय अभियान जारी रखा और लोगों को यह भी याद दिलाया कि वह कोई मशीन नहीं हैं।

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर के लिए यूएस ओपन 2025 के शनिवार का मुकाबला काफी कठिन रहा। यानिक सिनर ने पहला सेट गंवाया था, लेकिन इसके बाद शानदार वापसी करके उन्होंने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना विजय अभियान जारी रखा और लोगों को यह भी याद दिलाया कि वह कोई मशीन नहीं हैं। मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने दुनिया के 27वें नंबर के डेनिस शापोवालोव को 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 से हराकर चौथे दौर में प्रवेश किया। आने वाले मैच और भी ज्यादा कठिन होने वाले हैं।

यानिक सिनर ने मैच के बाद कहा, ‘‘मैं कोई मशीन नहीं हूं और आप सब यह जानते हैं। मुझे भी कभी-कभी संघर्ष करना पड़ता है। मुझ पर भी दबाव होना स्वाभाविक है। आपको मैच के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है।’’ इटली के इस खिलाड़ी ने इस तरह से हार्डकोर्ट पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए उनका सामना कजाकिस्तान के 23वें नंबर के एलेक्ज़ेंडर बुब्लिक से होगा। बुब्लिक ने अमेरिका के 14वें नंबर के टॉमी पॉल को साढ़े तीन घंटे चले मैच में 7-6 (5), 6-7 (4), 6-3, 6-7 (5), 6-1 से हराया। यह मैच रविवार सुबह एक बजकर 16 मिनट पर समाप्त हुआ।