US Open 2025: यानिक सिनर का 4 सेट में मैच जीतने से ये सिलसिला टूटा तो बोले- मैं कोई मशीन नहीं हूं
दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना विजय अभियान जारी रखा और लोगों को यह भी याद दिलाया कि वह कोई मशीन नहीं हैं।
दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर के लिए यूएस ओपन 2025 के शनिवार का मुकाबला काफी कठिन रहा। यानिक सिनर ने पहला सेट गंवाया था, लेकिन इसके बाद शानदार वापसी करके उन्होंने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना विजय अभियान जारी रखा और लोगों को यह भी याद दिलाया कि वह कोई मशीन नहीं हैं। मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने दुनिया के 27वें नंबर के डेनिस शापोवालोव को 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 से हराकर चौथे दौर में प्रवेश किया। आने वाले मैच और भी ज्यादा कठिन होने वाले हैं।
यानिक सिनर ने मैच के बाद कहा, ‘‘मैं कोई मशीन नहीं हूं और आप सब यह जानते हैं। मुझे भी कभी-कभी संघर्ष करना पड़ता है। मुझ पर भी दबाव होना स्वाभाविक है। आपको मैच के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है।’’ इटली के इस खिलाड़ी ने इस तरह से हार्डकोर्ट पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए उनका सामना कजाकिस्तान के 23वें नंबर के एलेक्ज़ेंडर बुब्लिक से होगा। बुब्लिक ने अमेरिका के 14वें नंबर के टॉमी पॉल को साढ़े तीन घंटे चले मैच में 7-6 (5), 6-7 (4), 6-3, 6-7 (5), 6-1 से हराया। यह मैच रविवार सुबह एक बजकर 16 मिनट पर समाप्त हुआ।
सिनर ने इस जीत से हार्डकोर्ट पर होने वाले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अपने अजेय अभियान को 24 मैचों तक बढ़ा दिया है। इसमें 2024 में अमेरिकी ओपन और 2024 और 2025 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के खिताब शामिल हैं। उन्होंने जुलाई में ग्रास कोर्ट पर विंबलडन में भी ट्रॉफी जीती थी। हालांकि, अमेरिकी ओपन में यानिक सिनर का लगातार सेट जीतने का सिलसिला थम गया। उन्होंने एक साल पहले क्वार्टर फाइनल में 2021 के चैंपियन डैनिल मेदवेदेव के खिलाफ जीत में एक सेट गंवाने के बाद से लगातार 14 सेट जीते थे। लंबा मुकाबला खेलकर उनको इस मैच में जीत मिली है।
