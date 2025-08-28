US Open 2025: कोर्ट पर गुस्सा दिखाने और रैकेट तोड़ने के लिए डेनिल मेदवेदेव पर लगा लाखों का फाइन

US Open के पहले दौर में मिली हार के बीच कोर्ट पर एक फोटोग्राफर के आने पर अपना गुस्सा उतारने वाले रूस के दानिल मेदवेदेव पर उनकी मैच फीस 110000 डॉलर का एक तिहाई से भी अधिक 42500 डॉलर जुर्माना लगाया गया है।

US Open 2025 में रूस के टेनिस स्टार डेनिल मेदवेदेव को अपनी एक हरकत के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। टूर्नामेंट के पहले ही दौर में हारने के बाद मैदान पर अपनी नाराजगी जाहिर करने और रैकेट तोड़ने के कारण उन पर बड़ा जुर्माना लगाया गया है। डेनिल मेदवेदेव पर कुल 42,500 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है, जो भारतीय रुपयों में करीब 37 लाख रुपये बैठता है। यह जुर्माना उनकी मैच फीस का एक-तिहाई से भी ज्यादा है। यह घटना टेनिस जगत में खिलाड़ियों के व्यवहार और नियमों के पालन पर एक नई बहस छेड़ सकती है।

यह घटना यूएस ओपन 2025 के पहले राउंड के मैच में घटी, जब डेनिल मेदवेदेव फ्रांस के बेंजामिन बोंजी के खिलाफ अपना मुकाबला खेल रहे थे। मैच के दौरान, तीसरे सेट में जब बोंजी 5-4 से आगे थे, एक फोटोग्राफर कोर्ट के पास से गुजर रहा था, जिससे मेदवेदेव को बाधा महसूस हुई। उन्होंने इस पर तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि, चेयर अंपायर ग्रेग एलेंसवर्थ ने हस्तक्षेप किया और फोटोग्राफर को कोर्ट से बाहर जाने का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने बोंजी को सर्विस जारी रखने की अनुमति दे दी। अंपायर के इस फैसले से मेदवेदेव का गुस्सा भड़क गया।

अंपायर के फैसले के बाद मेदवेदेव का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह लगातार नाराज दिखे और मैच के बाद उन्होंने अपना रैकेट अपनी रेस्ट सीट और जमीन पर पटककर तोड़ दिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। इस घटना ने टेनिस के नियमों और अनुशासन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। बाद में, टूर्नामेंट रैफरी जैक गार्नर ने मेदवेदेव पर दो अलग-अलग कारणों से जुर्माना लगाया। खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए 30,000 डॉलर और रैकेट तोड़ने के लिए 12,500 डॉलर का जुर्माना लगाया गया।