Carlos Alcaraz equals Rafael Nadal s feat with US Open 2025 crown beat Jannik sinner कार्लोस अल्काराज का जलवा, US Open 2025 जीतकर बने नंबर 1, राफेल नडाल की भी कर ली बराबरी, Tennis Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़टेनिसCarlos Alcaraz equals Rafael Nadal s feat with US Open 2025 crown beat Jannik sinner

कार्लोस अल्काराज का जलवा, US Open 2025 जीतकर बने नंबर 1, राफेल नडाल की भी कर ली बराबरी

US Open 2025 Winner: कार्लोस अल्काराज ने रविवार को ग्रैंड फिनाले में यानिक सिनर को चार सेट तक चले मुकाबले में मात दी और एक और खिताब अपने नाम किया। इस तरह उन्होंने राफेल नडाल की बराबरी कर ली।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 06:34 AM
share Share
Follow Us on
कार्लोस अल्काराज का जलवा, US Open 2025 जीतकर बने नंबर 1, राफेल नडाल की भी कर ली बराबरी

US Open 2025 Winner: कार्लोस अल्काराज ने दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता। रविवार को ग्रैंड फिनाले में कार्लोस अल्काराज ने नंबर वन टेनिस प्लेयर यानिक सिनर को चार सेट तक चले मुकाबले में मात दी। इस तरह कार्लोस अल्काराज ने एक और खिताब अपने नाम किया, जो ग्रैंड स्लैम का उनका छठा खिताब है। इस तरह उन्होंने राफेल नडाल की बराबरी कर ली। वे 23 साल से कम उम्र में 6 खिताब जीतने वाले तीसरे प्लेयर बन गए हैं। इतने ही खिताब राफेल नडाल ने भी 23 साल से पहले जीत लिए थे। सात खिताब बीजोर्न बोर्ग ने जीते हैं।

कार्लोस अल्काराज ने आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए यूएस ओपन 2025 के फाइनल में यानिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराया। कार्लोस अल्काराज ने न सिर्फ छठा ओपन टाइटल जीता, बल्कि वे एटीपी रैंकिंग में नंबर वन की कुर्सी भी हासिल करने में सफल हुए, जिस पर पिछले 65 सप्ताह से यानिक सिनर का कब्जा था। कार्लोस अल्काराज का ये यूएस ओपन का दूसरा टाइटल है। 2022 में भी वे इस खिताब को जीत चुके हैं, जो उनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था। तीन साल के इंतजार के बाद फिर से वे इसके चैंपियन बने हैं।

ये भी पढ़ें:8 साल बाद एशिया कप ट्रॉफी पर भारत का कब्जा, विश्व कप के लिए भी किया क्वालीफाई

स्पेन के कार्लोस अल्काराज अब ओपन एरा में जॉन मैकेनरो और पीट सम्प्रास के बाद तीसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 23 वर्ष की आयु से पहले यूएस ओपन में एक से ज्यादा सिंगल्स टाइटल जीते हैं। 1978 में जब से अमेरिकी ओपन हार्ड कोर्ट में स्थानांतरित हुआ है, कार्लोस अल्काराज 23 साल से कम की उम्र में एक से ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। कार्लोस ने इससे पहले विंबलडन और फ्रेंच ओपन के भी दो-दो खिताब जीते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में अभी खाता नहीं खोल पाए हैं। अगले साल की शुरुआत में उनका यही लक्ष्य होगा।

US Open

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।