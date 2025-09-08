कार्लोस अल्काराज का जलवा, US Open 2025 जीतकर बने नंबर 1, राफेल नडाल की भी कर ली बराबरी

US Open 2025 Winner: कार्लोस अल्काराज ने रविवार को ग्रैंड फिनाले में यानिक सिनर को चार सेट तक चले मुकाबले में मात दी और एक और खिताब अपने नाम किया। इस तरह उन्होंने राफेल नडाल की बराबरी कर ली।

US Open 2025 Winner: कार्लोस अल्काराज ने दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता। रविवार को ग्रैंड फिनाले में कार्लोस अल्काराज ने नंबर वन टेनिस प्लेयर यानिक सिनर को चार सेट तक चले मुकाबले में मात दी। इस तरह कार्लोस अल्काराज ने एक और खिताब अपने नाम किया, जो ग्रैंड स्लैम का उनका छठा खिताब है। इस तरह उन्होंने राफेल नडाल की बराबरी कर ली। वे 23 साल से कम उम्र में 6 खिताब जीतने वाले तीसरे प्लेयर बन गए हैं। इतने ही खिताब राफेल नडाल ने भी 23 साल से पहले जीत लिए थे। सात खिताब बीजोर्न बोर्ग ने जीते हैं।

कार्लोस अल्काराज ने आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए यूएस ओपन 2025 के फाइनल में यानिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराया। कार्लोस अल्काराज ने न सिर्फ छठा ओपन टाइटल जीता, बल्कि वे एटीपी रैंकिंग में नंबर वन की कुर्सी भी हासिल करने में सफल हुए, जिस पर पिछले 65 सप्ताह से यानिक सिनर का कब्जा था। कार्लोस अल्काराज का ये यूएस ओपन का दूसरा टाइटल है। 2022 में भी वे इस खिताब को जीत चुके हैं, जो उनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था। तीन साल के इंतजार के बाद फिर से वे इसके चैंपियन बने हैं।