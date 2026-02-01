अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीतकर रचा इतिहास, जोकोविच का 25 ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा

संक्षेप: Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: कार्लोस अल्काराज और नोवाक जोकोविच के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का फाइनल खेला गया। कार्लोस ने दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को हराकर इतिहास रचा।

स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने रविवार को मेलबर्न में जबर्दस्त कारनामा अंजाम दिया। वह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्काराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से शिकस्त दी। अल्काराज का यह सातवां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा। वह करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने दो बार यूएस ओपन, दो बार फ्रेंच ओपन और दो बार विम्बलडन जीता। वर्ल्ड नंबर-1 अल्काराज ने शुक्रवार को पांच सेटों के रोमांचक सेमीफाइनल में एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई थी।

जोकोविच का 25 ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना चकनाचूर हुआ। हालांकि, जोकोविच के पास लगभग हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडरर और रफेल नडाल के बनाए रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक अधिक खिताब है। सेरेना के नाम महिलाओं के ओपन युग के रिकॉर्ड 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लेते तो मार्गरेट कोर्ट को पछाड़ देते है। जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट के नाम संयुक्त रूप से 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब का सर्वकालिक रिकॉर्ड है। उन्होंने सेमीफाइनल में यानिक सिनर को मात दी थी। जोकोविच लगातार चार मेजर में सेमीफाइनल से बाहर होने का सिलसिला खत्म करने के बाद अपने 11वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल में पहुंचे थे।