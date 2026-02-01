Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़टेनिसCarlos Alcaraz created history after winning Australian Open 2026 shattered Novak Djokovic dream of 25 Grand Slams
अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीतकर रचा इतिहास, जोकोविच का 25 ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा

अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीतकर रचा इतिहास, जोकोविच का 25 ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा

संक्षेप:

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: कार्लोस अल्काराज और नोवाक जोकोविच के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का फाइनल खेला गया। कार्लोस ने दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को हराकर इतिहास रचा।

Feb 01, 2026 05:21 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने रविवार को मेलबर्न में जबर्दस्त कारनामा अंजाम दिया। वह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्काराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से शिकस्त दी। अल्काराज का यह सातवां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा। वह करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने दो बार यूएस ओपन, दो बार फ्रेंच ओपन और दो बार विम्बलडन जीता। वर्ल्ड नंबर-1 अल्काराज ने शुक्रवार को पांच सेटों के रोमांचक सेमीफाइनल में एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जोकोविच का 25 ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा

सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना चकनाचूर हुआ। हालांकि, जोकोविच के पास लगभग हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडरर और रफेल नडाल के बनाए रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक अधिक खिताब है। सेरेना के नाम महिलाओं के ओपन युग के रिकॉर्ड 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लेते तो मार्गरेट कोर्ट को पछाड़ देते है। जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट के नाम संयुक्त रूप से 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब का सर्वकालिक रिकॉर्ड है। उन्होंने सेमीफाइनल में यानिक सिनर को मात दी थी। जोकोविच लगातार चार मेजर में सेमीफाइनल से बाहर होने का सिलसिला खत्म करने के बाद अपने 11वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल में पहुंचे थे।

अल्काराज ने हार के बाद की दमदार वापसी

जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में अच्छी शुरुआत की। उन्होंने पहला सेट 6-2 से जीता। हालांकि, युवा खिलाड़ी पहला से गंवाने के बाद दमदार वापसी की। अल्काराज ने दूसरे सेट में जोकोविच के पहले सेट को दोहराया। ब्रेक पॉइंट हासिल किए और 6-2 पर खत्म किया। जोकोविच तीसरे सेट में उसने असरदार नजर नहीं आए। उन्होंने कई गलतियां की। उन्होंने एक शानदार गेम के बाद नोवाक की सर्विस तोड़कर तीसरा सेट 6-3 से अपने नाम किया और मैच में बढ़त बना ली। दिग्गज खिलाड़ी ने चौथे सेट में चक्कर दी लेकिन अल्काराज अलग ही तेवर में थे। उन्होंने 7-5 से सेट जीता और जोकोविच को पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइलनल में हार थमाई। अल्काराज चारों ग्रैंड स्लैम के एकल खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी हैं।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Novak Djokovic Tennis News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।