अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीतकर रचा इतिहास, जोकोविच का 25 ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा
Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: कार्लोस अल्काराज और नोवाक जोकोविच के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का फाइनल खेला गया। कार्लोस ने दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को हराकर इतिहास रचा।
स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने रविवार को मेलबर्न में जबर्दस्त कारनामा अंजाम दिया। वह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्काराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से शिकस्त दी। अल्काराज का यह सातवां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा। वह करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने दो बार यूएस ओपन, दो बार फ्रेंच ओपन और दो बार विम्बलडन जीता। वर्ल्ड नंबर-1 अल्काराज ने शुक्रवार को पांच सेटों के रोमांचक सेमीफाइनल में एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई थी।
जोकोविच का 25 ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा
सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना चकनाचूर हुआ। हालांकि, जोकोविच के पास लगभग हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडरर और रफेल नडाल के बनाए रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक अधिक खिताब है। सेरेना के नाम महिलाओं के ओपन युग के रिकॉर्ड 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लेते तो मार्गरेट कोर्ट को पछाड़ देते है। जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट के नाम संयुक्त रूप से 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब का सर्वकालिक रिकॉर्ड है। उन्होंने सेमीफाइनल में यानिक सिनर को मात दी थी। जोकोविच लगातार चार मेजर में सेमीफाइनल से बाहर होने का सिलसिला खत्म करने के बाद अपने 11वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल में पहुंचे थे।
अल्काराज ने हार के बाद की दमदार वापसी
जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में अच्छी शुरुआत की। उन्होंने पहला सेट 6-2 से जीता। हालांकि, युवा खिलाड़ी पहला से गंवाने के बाद दमदार वापसी की। अल्काराज ने दूसरे सेट में जोकोविच के पहले सेट को दोहराया। ब्रेक पॉइंट हासिल किए और 6-2 पर खत्म किया। जोकोविच तीसरे सेट में उसने असरदार नजर नहीं आए। उन्होंने कई गलतियां की। उन्होंने एक शानदार गेम के बाद नोवाक की सर्विस तोड़कर तीसरा सेट 6-3 से अपने नाम किया और मैच में बढ़त बना ली। दिग्गज खिलाड़ी ने चौथे सेट में चक्कर दी लेकिन अल्काराज अलग ही तेवर में थे। उन्होंने 7-5 से सेट जीता और जोकोविच को पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइलनल में हार थमाई। अल्काराज चारों ग्रैंड स्लैम के एकल खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।