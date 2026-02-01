ऑस्ट्रेलियन ओपन: रिबाकिना ने वर्ल्ड नंबर 1 सबालेंका को हराकर जीता दूसरा ग्रैंडस्लैम

संक्षेप: एलेना रिबाकिना ने दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एरिना सबालेंका को हराकर शनिवार को आस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल खिताब जीत लिया जो उनके कैरियर का दूसरा ग्रैंडस्लैम है।

रिबाकिना ने 6 . 4, 4 . 6, 6 . 4 से जीत दर्ज करके 2023 फाइनल में सबालेंका के हाथों यहां मिली हार का बदला भी चुकता कर दिया ।

जीत के बाद 26 वर्ष की रिबाकिना ने कहा, ''मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है । चेहरे से भले ही पता नहीं चले लेकिन भीतर काफी जज्बात उमड़ रहे हैं।'

मॉस्को में जन्मी लेकिन कजाखस्तान के लिये खेलने वाली इस खिलाड़ी ने कहा, ‘मेरे पास यह अच्छा मौका था और मैंने इसे भुनाया।’

दो दिन पहले सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला को हराने वाली रिबाकिना ने चार साल पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल में पहला सेट जीता था लेकिन तीन सेट में हार गई थी।

इस बार पहला सेट जीतने के बाद वह दूसरा सेट हारी और तीसरे में 0 . 3 से पीछे थी लेकिन लगातार पांच गेम जीतकर वापसी की।

पांचवीं वरीयता प्राप्त रिबाकिना का यह दूसरा ग्रैंडस्लैम है जिन्होंने 2022 में विम्बलडन जीता था।

उन्होंने पिछले दस मैचों में शीर्ष दस में शामिल खिलाड़ियों को हराया है और ताजा रैंकिंग में वह तीसरे नंबर पर पहुंच जायेंगी।

सबालेंका पिछले साल फाइनल में मेडिसन कीस से हारी थी।